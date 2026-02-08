“성공하려면 4시간 자라고? 수명 10년 먼저 깎는 일”…2030까지 덮친 ‘수면 빈곤’

7일 오전, 서울 강남구의 한 수면클리닉 대기실. 진료가 시작되기도 전부터 20~30대 젊은이들이 퀭한 눈으로 순서를 기다리고 있다. 얼마나 고단한지 간호사가 이름을 불러도 고개를 떨구고 쪽잠을 자느라 듣지 못하는 이가 부지기수다. “성공하려면 4시간만 자라”는 말은 이제 이곳에서 서글픈 옛말이 됐다. 승진과 성취를 위해 잠을 깎아 먹던 청춘들이, 이제는 살기 위해 병원 문을 두드리고 있다.

직장인 최모(34) 씨는 “승진하려고 잠을 줄였는데 얻은 건 만성 두통과 건망증뿐”이라며 “오히려 업무 효율이 떨어져 병원을 찾았다”고 토로했다. 의학계는 이제 수면 부족을 단순한 피로가 아닌, ‘조기 사망의 시그널’로 정의한다.

◆‘잠’이 식단·운동보다 수명 결정짓는다

미국 오리건 보건과학대(OHSU) 연구팀이 최근 발표한 연구 결과는 우리가 잠을 대하는 태도를 뿌리째 흔든다. 하루 7시간 미만의 수면이 식단이나 운동보다 기대수명 단축에 더 강력한 영향을 미친다는 것이다.

연구팀이 2019년부터 2025년까지 미국 전역의 기대수명 데이터를 분석한 결과, 수면 시간은 그 어떤 건강 지표보다 생존과 직결되어 있었다.

연구를 주도한 앤드류 맥힐 교수는 “우리가 몸에 좋다는 영양제를 챙겨 먹고 헬스장에서 땀을 흘려도, 밤에 7시간 이상 자지 않는다면 그 노력은 물거품이 될 수 있다”고 경고했다.

데이터는 냉정했다. 수명 단축에 미치는 영향력에서 수면 부족을 앞선 요인은 오직 ‘흡연’뿐이었다. 하루 6시간 이하로 자는 사람은 7~8시간 숙면을 취하는 사람보다 조기 사망 위험이 15%나 높았다.

이는 단순한 피로 누적이 아닌 신체 회복 시스템 자체가 붕괴됨을 의미한다. 80세 수명을 기준으로 환산하면, 매일 1시간 덜 자는 대가로 인생의 마지막 10년을 병상에서 보내게 될 수도 있다는 뜻이다.

◆뇌 속에 쌓이는 ‘독소’…치매의 지름길

잠을 줄이는 행위는 뇌를 쓰레기장으로 만드는 것과 같다. 우리 뇌는 깊은 잠에 빠졌을 때 ‘글림파틱 시스템(Glymphatic System)’을 가동해 낮 동안 쌓인 노폐물을 씻어낸다. 하지만 수면 시간이 부족하면 이 ‘뇌 청소부’가 파업을 한다.

미국 국립보건원(NIH) 연구에 따르면, 50대 중년층이 6시간 이하 수면을 지속할 경우 치매 발병 위험이 30%까지 치솟는 것으로 나타났다. 알츠하이머의 주원인인 ‘베타 아밀로이드’라는 독성 단백질이 배출되지 못하고 뇌세포에 들러붙기 때문이다.

결국 “잠을 줄여 시간을 벌겠다”는 생각은, 가장 소중한 기억을 잃는 지름길로 안내하는 셈이다.

◆“잠 권하지 않는 사회”…대한민국의 현주소

문제는 한국 사회가 여전히 ‘잠’에 박하다는 점이다. 질병관리청 통계를 보면 한국 성인의 하루 평균 수면 시간은 6시간 50분 내외로 OECD 회원국 중 최하위권이다.

현장의 목소리는 더 심각하다.

국민건강보험공단 자료를 분석한 결과, 최근 5년간 수면장애로 병원을 찾은 환자는 약 30% 가까이 급증했다.

과거엔 노년층의 전유물이었던 불면증이 입시 스트레스와 취업난, 과도한 업무에 시달리는 10~30대 청년층으로 빠르게 번지고 있다.

서울의 한 대학병원 신경과 교수는 “환자들에게 7시간 수면을 처방하면 ‘그렇게 자면 언제 일하고 언제 공부하냐’는 반문이 돌아온다”며 “잠을 줄이는 것을 성실함의 척도로 여기는 사회적 분위기가 바뀌지 않는 한, 대한민국은 ‘치매 공화국’으로 갈 수밖에 없다”고 꼬집었다. 당신이 오늘 밤 켜둔 스마트폰 불빛이, 내일의 당신을 태우고 있는 것은 아닌지 되돌아볼 때다.

