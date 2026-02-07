“이게 교육용이라고?” 중국 대학병원, 女 환자 수술 장면 SNS 생중계 ‘파문’

상상조차 하기 싫은 끔찍한 일이 중국의 한 유명 대학병원에서 실제로 벌어졌다. 학술 교류라는 명분을 내세웠지만, 그 과정에서 환자의 존엄성은 어디에도 없었다. 누리꾼들의 항의와 신고가 빗발치기 전까지 5만명의 시선이 환자의 가장 은밀한 곳을 훑고 지나갔다.

기사 특정내용과 무관. 언스플래쉬

6일 샤오샹모닝뉴스 등 중국 현지 매체에 따르면, 최근 중국의 한 대학병원 산부인과에서 수술 실황을 소셜미디어(SNS)를 통해 실시간으로 방송하는 사건이 발생했다. 병원 측은 당초 내부 교육 및 학술 교류를 목적으로 촬영을 시작했으나, 이 영상이 제한된 인원이 아닌 불특정 다수에게 공개되는 공공 플랫폼으로 송출된 것이다.

더욱 충격적인 점은 방송 화면의 수위였다. 수술대에 누운 여성 환자의 민감한 신체 부위가 아무런 모자이크나 가림 처리 없이 그대로 노출됐다. 방송이 진행된 약 4분 동안 접속자는 순식간에 5만명을 돌파했고, 실시간 댓글창은 환자를 향한 도를 넘은 성희롱과 부적절한 발언들로 도배되며 아수라장이 됐다.

사태가 커지자 병원 측은 지난 3일 조사팀을 꾸려 수습에 나섰다. 병원 공식 성명에 따르면 “내부 교육용 영상이 업무 학습 과정 중 실수로 공공 플랫폼에 잘못 나갔다”는 것이 핵심이다. 병원 관계자는 “환자의 신체 일부가 노출됐으나 신원을 식별할 수 있는 정보는 없었다”며 사태를 축소하려는 듯한 뉘앙스를 풍겨 오히려 공분을 샀다.

현지 누리꾼들은 “신원을 알 수 없으면 수치심도 없다는 뜻이냐”, “환자 동의는 받았는지부터 밝혀라”라며 거세게 비난했다. 의료진이 실시간으로 달리는 성희롱 댓글을 보면서도 방송을 즉각 중단하지 않고 신고가 접수된 뒤에야 계정을 폐쇄했다는 점도 비판의 도마 위에 올랐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지