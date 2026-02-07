‘물가·안전·교통·의료’… 전북도, 설 명절 민생안정 전방위 대응

전북도가 설 명절을 앞두고 생활물가 상승과 성수품 가격 부담, 귀성객 이동 증가에 대비해 민생안정 종합대책을 마련하고 시행에 들어갔다.

전북도는 이번 대책을 지역경제와 민생지원, 생활편의, 안전대응 등 4개 분야 14개 과제로 구성하고, 연휴 기간 도민 생활 안정과 지역경제 활성화에 중점을 두겠다고 7일 밝혔다.

이를 위해 재난·재해 대응 등을 포함한 7개 반으로 구성된 종합상황실을 운영하며 비상연락체계를 유지할 방침이다.

지역경제 분야에서는 설 성수품 물가 안정을 위해 물가대책종합상황실과 물가안정대책반을 가동하고, 주요 성수품 16개 품목을 집중 관리·점검한다. 농축수산물 원산지 표시 이행과 소비 기한·위생 기준 준수 여부, 선물 세트 과대포장 점검도 병행한다.

소비 촉진을 위해 오는 10일부터 14일까지 국산 농축수산물을 온누리상품권으로 구매할 경우 구매 금액의 최대 30%(1인당 2만 원 한도)를 환급하고, 지역사랑상품권 구매 한도를 최대 200만원, 할인율은 최대 20%로 확대한다. 지역 우수 상품 판로 확대를 위해 우체국쇼핑몰 등 온라인과 전주·서울 기획전을 통한 온오프라인 판촉 행사도 이달 말까지 진행한다.

민생 분야에서는 저소득 가정 2900세대와 사회복지시설 409곳에 현금과 물품을 지원하고, 결식 우려 독거노인 2400여명에게 명절 음식을 전달한다. 자립 준비 청년과 노숙인, 결식아동, 성폭력·가정폭력 피해 여성 등 소외계층에 대한 맞춤 지원도 강화한다.

중소기업과 소상공인을 위해서는 회생보듬자금과 민생 회복 응급구조119 등 12개 금융상품을 통해 총 7800억원 규모의 특례 보증과 긴급 경영안정 자금을 지원한다. 설 명절 전후 특례 보증 신청 처리 기간은 기존 7일에서 3일로 단축한다. 임금 체불 예방을 위해 고용노동부와 함께 집중 청산 지도 기간도 운영한다.

생활편의를 위해 교통 수요 증가에 대비해 고속버스와 철도를 증편 운행하고, 공영주차장을 무료로 개방한다. 쓰레기 특별 수거 체계와 환경정비, 응급의료기관 24시간 비상 진료 체계 유지, 문 여는 병의원·약국 확대 운영 등도 추진한다.

안전 대응 분야에서는 연휴 기간 7개 반 140명 규모의 종합상황실과 24시간 재난상황실을 운영하고, 소방 특별경계근무를 실시한다. 재난 취약 다중이용시설에 대한 사전 안전 점검과 특별 소방검사도 병행한다.

전북도 관계자는 “설 연휴 동안 도민 모두가 따뜻하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 민생안정 종합대책을 빈틈없이 추진할 것”이라고 말했다.

한편, 전북경찰청도 9일부터 18일까지 10일간 설 명절 특별치안대책을 시행한다.

경찰은 금은방 등 범죄 취약 시설 점검과 가정폭력 등 관계성 범죄 전수 모니터링, 강·절도 예방을 위한 집중 순찰과 수사를 강화하고, 교통 혼잡 구간 관리와 겨울철 재난 대응에도 총력을 기울일 방침이다.

김철문 전북경찰청장은 “도민과 귀성객 모두가 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 범죄 예방과 교통 소통, 재난 대응을 아우르는 종합 대책을 추진할 계획”이라고 말했다.

