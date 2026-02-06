블룸버그 “쿠팡, 美 정치권에 막대한 로비…워싱턴과 연맹 맺어”

미국 하원 법사위원회가 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹과 관련해 쿠팡 한국 법인의 임시대표인 해럴드 로저스 최고행정책임자(CAO)에게 소환장을 발부했다. 외신은 “쿠팡이 막대한 로비 활동을 통해 워싱턴 정가와 강력한 연맹을 구축했다”고 분석했다.

해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 6일 오후 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대에서 국회증언감정법의 위증 혐의를 받는 피고발인 신분으로 조사에 출석하고 있다. 뉴시스

5일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 미국 하원 법사위는 이날 로저스 임시대표에게 소환장을 보내 쿠팡과 한국 정부 간 소통 자료 제출 및 증언을 요청했다.

하원 법사위원장인 짐 조던 공화당 의원은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대한국 관세 인상 등을 언급하며 “(한국 정부가) 최근 차별적 대우를 피하고 미국 디지털 서비스 제공업체에 불필요한 장벽을 만들지 않겠다는 약속과 정면으로 배치되는 급격한 긴장 고조 상황을 만들고 있다”고 주장했다.

쿠팡 측은 성명을 내고 “소환장에서 요구하는 문서 제출과 증인 증언을 포함해 미 하원 법사위 조사에 전적으로 협조할 것”이라고 밝혔다.

쿠팡의 개인정보 유출 사태가 미국 기업에 대한 차별 논란으로 이어지며 워싱턴 정가의 이슈로까지 번진 것이다. 블룸버그는 이날 보도를 통해 미국 국회의원들이 쿠팡 관련 사안에 관심을 보이는 배경에 쿠팡의 ‘로비 공세’를 꼽았다.

블룸버그에 따르면 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 이달 초 미국을 방문해 연방 의회 의원들을 만났을 당시 질문 공세에 휩싸였다. 블룸버그는 이에 대해 “이같은 질문은 쿠팡의 워싱턴 로비 공세가 얼마나 성공적이었는지를 여실히 보여줬다”고 지적했다.

실제 이 자리에서 민주당 소속 돈 바이어 하원의원은 “쿠팡이 미국 기업이라는 이유로 불공평한 대우를 받는 것은 아닌지 우려된다”고 말했는데, 그가 쿠팡에 대한 내용을 처음 접한 것은 로비스트를 통해서였다는 것이다.

최근 미국 정가에서는 ‘한국 정부가 미국 기업을 차별하고 있다’며 쿠팡을 옹호하는 주장이 잇따르고 있다. 트럼프 대통령의 외교안보 책사로 불린 로버트 오브라이언 전 백악관 국가안보보좌관은 최근 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 “쿠팡에 대해 공격적인 표적수사를 하고 있다”며 한국 정부를 비난했다. 공화당 하원의원 대럴 아이사도 엑스를 통해 “합의를 이행하지 않고 미국 기업과 그 직원들, 특히 쿠팡을 표적으로 삼는 행위는 용납되지 않을 것“이라고 주장했다.

블룸버그는 “쿠팡은 미국 내 직원 수가 1000명에 불과하지만, 트럼프 대통령이 차기 연방준비제도(Fed) 의장으로 지명한 케빈 워시와도 긴밀한 관계를 맺고 있다”며 “쿠팡은 지난 2년간 로비 활동에 최소 550만달러(약 80억원)를 쏟아부었고, 미국 정부 관계자들이 쿠팡을 지지하도록 적극적으로 나서게 했다”고 보도했다.

