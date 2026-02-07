전북 ‘지역 특화형 비자’…인재 유치·인력난 해소 마중물

전북도가 추진 중인 지역 특화형 비자 사업이 인구 감소 지역 기업의 인력난을 완화하고, 외국인 정주 인구를 늘리는 데 실질적인 성과를 내고 있는 것으로 나타났다.

7일 전북도에 따르면 지역 특화형 비자 사업은 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 인구 감소 지역에 거주하며 취업을 희망하는 외국인 유학생과 비숙련 근로자에게 도지사 추천을 통해 장기 체류 자격을 부여하는 제도다. 체류 기간 상한이 없고, 배우자와 미성년 자녀의 동반 거주와 배우자 취업이 허용돼 외국인 근로자가 가족과 함께 안정적으로 정착할 수 있다는 점이 특징이다.

이 사업은 법무부 시범 사업으로 시작됐으나, 전북도가 친기업 정책의 하나로 중점 추진하면서 기업과 외국인 근로자 모두에게 실질적인 혜택을 제공하고 있다. 도는 2022년 7월 민선 8기 출범 직후 열린 대통령·시도지사 간담회에서 지역 수요에 맞는 외국인 비자 발급 권한을 전북 인구의 10%까지 지자체에 부여해 달라고 건의해 이뤄졌다.

전북은 2023년 지역 특화형 비자(우수 인재) 시범 사업을 인구 감소 지역 6개 시군에서 시작해 이듬해 10개 시군으로 확대했다. 지난해부터는 숙련기능인력(E-7-4R) 추천 제도를 익산시까지 포함해 처음 시행했다. 그 결과 전국에서 가장 많은 우수 인재 857명을 유치했다. 숙련기능인력 비자 역시 초기 배정 인원 160명을 조기에 달성한 뒤 추가로 320명을 확보해 총 460명 모집을 마쳤다.

성과의 배경에는 현장 중심의 정책 추진이 자리하고 있다. 도는 정읍·김제·순창·고창·부안 등 시군과 대학 등과 협력해 외국인과 기업을 연결하는 취업박람회를 개최하고, 우석대·전주대·비전대 등 도내 8개 대학을 순회하며 외국인 유학생 대상 설명회를 진행했다. 기업 현장을 직접 방문해 제도를 안내해 대상자를 발굴한 점도 모집 실적 향상에 기여했다.

현장의 반응도 긍정적이다. 김제 지역 자동차 부품 제조업체 관계자는 “과거에는 단기 근무 위주의 비숙련 근로자가 많아 인력 운영에 어려움이 컸다”며 “지역 특화형 비자 시행 이후 가족과 함께 정착하려는 숙련 인력이 늘어 인력난이 크게 완화됐다”고 말했다. 지역 기반 비자로 전환한 외국인 근로자 역시 “전북으로 이주해 배우자와 자녀와 함께 생활할 수 있어 만족도가 높다”고 전했다.

비자 전환자 외에 동반 가족 808명이 도내에 거주하는 등 정주 인구 확대 효과도 가시화되고 있다. 도는 비자 전환자에게 30만원의 정착 지원금을 지급하고, 전북외국인근로자지원센터와 13개 시군 외국인지원센터를 통해 노무 상담과 통역, 한국어 교육, 산업안전 교육 등 다양한 정착 지원 서비스를 제공하고 있다.

전북도 관계자는 “지역 특화형 비자는 기업 인력난 해소와 외국인 정주 인구 확대라는 두 가지 효과를 동시에 거두고 있다”며 “외국인 주민들이 전북 도민으로서 자긍심을 갖고 지역 사회에 안착할 수 있도록 지원을 강화할 방침”이라고 말했다.

