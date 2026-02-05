컬링 믹스더블, 베이징 우승 팀에 져 라운드로빈 2연패

컬링 믹스더블의 김선영(강릉시청)과 정영석(강원도청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드로빈에서 2연패의 부진한 출발을 보였다.



‘선영석’ 조는 5일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 2차전에서 스테파니아 콘스탄티니-아모스 모사네르(이탈리아)에게 4-8로 졌다. 앞서 1차전에서 스웨덴의 ‘친남매 조’ 이사벨라 브라노-라스무스 브라노에게 3-10으로 완패했던 한국은 2연패를 기록했다.

믹스 컬링 김선영-정영석 조. 코르티나담페초=연합뉴스

혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블에는 총 10개 팀이 출전해 라운드로빈을 먼저 치르며, 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가린다.



대회 초반 연이어 강호를 만난 김선영-정영석은 1차전에서 예상치 못한 해프닝을 겪은 뒤 2차전에 나섰다.



1차전에서 이들은 8엔드 중 6엔드까지 3-10으로 뒤졌는데, 한 엔드에 낼 수 있는 최대 점수가 6점이라 산술적으로는 역전 가능성이 있었다. 하지만 심판이 6엔드 이후 경기 종료를 권고했고, 김선영-정영석이 상대에게 악수를 청해 경기가 그대로 끝났다.

정황상 심판이 한 엔드가 남은 것으로 착각해 끝내자고 한 것 아니냐는 추정이 가능한데, 조기 종료는 심판이 선언하는 것이 아니라 선수가 악수를 청해 기권 의사를 표하는 것으로 최종 성립한다. 김선영-정영석이 그 자리에서 따졌다면 상황이 바뀔 수 있었겠으나 악수를 청하면서 결국 경기가 그대로 끝났다.

이들은 “경황이 없어서 제대로 얘기하지 못했다”면서 “하나의 해프닝이라 생각하겠다”며 털어내고 2차전에 나섰으나 2022년 베이징 동계 올림픽 금메달리스트이자 지난해 세계선수권대회 우승팀인 콘스탄티니-모사네르와의 경기도 쉽지 않았다.

김선영-정영석은 1엔드 후공에서 1점을 따냈으나 2엔드에 1점, 3엔드에 2점을 내주며 역전을 허용했다. 코르티나담페초 출신인 여자 선수인 콘스탄티니가 고향 팬들의 응원에 힘 입은 듯 이탈리아 조는 4엔드 3점을 스틸하며 더욱 기세를 올렸다.



김선영-정영석은 6일 오전 3시 5분 스위스와 라운드로빈 3차전에 나서 분위기 반전을 노린다.

