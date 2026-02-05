[속보] 쿠팡 개인정보 유출 ‘16만 5000 건’ 추가 확인… 피해자당 5만원 보상

서울 송파구 쿠팡 본사에 쿠팡 로고가 보이고 있다.뉴시스

지난해 11월 발생한 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 관련하여 16만 5,000여 건의 추가 유출 사실이 뒤늦게 확인됐다.

쿠팡은 5일 개인정보가 추가 유출된 고객 16만 5,000여 명에게 문자 메시지를 통해 해당 사실을 공식 고지했다고 밝혔다. 이번 추가 유출은 민관합동조사단과 개인정보보호위원회의 조사 과정에서 확인된 것으로 유출된 항목은 고객이 직접 입력한 주소록 정보(이름, 전화번호, 주소 등)인 것으로 파악됐다.

쿠팡 측은 이번 사안에 대해 “새로운 사고가 발생한 것이 아니라 기존 사고를 정밀 조사하는 과정에서 추가로 확인된 것”이라며 “결제 및 로그인 정보, 이메일, 주문 목록, 공동현관번호 등 민감한 정보는 이번 유출 범위에 포함되지 않았다”고 설명했다.

피해 보상책도 마련됐다. 쿠팡은 이번에 추가 유출이 확인된 고객들에게도 기존 사고 피해자들과 동일하게 1인당 5만 원 상당의 쿠팡 구매이용권을 지급할 계획이다.

쿠팡 관계자는 “2025년 11월 사고 당시 비정상적인 접근 경로를 즉시 차단했으나 위원회 권고에 따라 조사 과정에서 드러난 추가 건을 고객들에게 투명하게 알리게 됐다”며 “내부 모니터링을 강화해 유사 사례가 재발하지 않도록 운영 체계를 확립했다”고 전했다.

아울러 쿠팡은 유출 정보를 악용한 스미싱 등 2차 피해를 예방하기 위해 출처가 불분명한 링크 클릭을 자제하고 상품 리뷰나 아르바이트 등을 사칭한 문자에 유의해 달라고 당부했다.

한편 최종 유출 규모는 당국의 공식 발표에 따라 확정될 예정이다. 기존에 알려진 3370만 건에 이번 추가 확인분(16만 5000건)이 더해질 경우 전체 피해 규모는 3386만 5000건에 달할 것으로 보인다.

