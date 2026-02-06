청년·신혼부부가 살기 좋은 전북으로

전북 주요 지방자치단체들이 청년과 산업단지 근로자, 저소득층 등 계층별 특성을 반영한 주거 지원 정책을 잇달아 확대하며 정주 여건 개선에 속도를 내고 있다. 임대료·보증금 부담 완화부터 기숙사 지원, 장기 정착을 유도하는 공공주택 공급까지 정책 수단도 다층화하는 모습이다.



5일 전북 각 지자체에 따르면 전주시는 청년 주거 부담 완화를 위해 남부 평화동에 ‘청춘별채’를 추가로 조성했다. 이에 따라 전주시 청춘별채는 총 11개소, 141호로 늘어났다.신축한 청춘별채는 지상 4층(연면적 999㎡) 규모로 원룸 3호와 투룸 21호 등 총 24호로 구성됐다. 청년 1인 가구 수요를 반영해 전용면적 33㎡ 중심으로 설계됐으며, 냉장고·세탁기·에어컨·전기쿡탑 등 주요 생활가전을 기본 설치해 초기 주거비 부담을 낮췄다. 1층에는 공동 빨래방과 커뮤니티룸을 마련해 청년 간 교류와 공동체 형성도 지원한다. 시는 시설 점검을 마친 뒤 다음 달 말 입주자 모집에 나설 계획이다.

청춘별채는 무주택 미혼 청년(만 19~39세)을 대상으로 보증금 50만원, 월 임대료 1만원 수준으로 공급되는 전주시 대표 청년 주거 정책이다. 2019년부터 대학교 인근 등 청년 주거 수요가 높은 지역을 중심으로 운영했으며, 최초 2년 거주 후 최대 4회 재계약이 가능하고 혼인 시에는 최대 20년까지 거주할 수 있다.



전북 군산시는 산업단지와 중소 제조기업 근로자의 주거 안정을 통한 인력난 해소에 초점을 맞췄다. 중소 제조기업이 사업주 명의로 아파트·빌라·원룸 등을 임차해 기숙사로 제공할 경우 임차료의 80% 이내에서 월 최대 20만원까지 지원한다. 올해 지원 규모는 105실로 확대됐으며, 다음 달 6일까지 산단이나 개별 입지 중소 제조기업을 대상으로 기업당 최대 5실까지 모집한다. 군산시는 이 사업을 통해 지난해까지 50개 기업, 92실을 지원했다.



정읍시는 저소득층과 청년·신혼부부의 보증금 부담 완화에 방점을 찍었다. LH가 공급하는 공공임대 또는 매입임대주택 입주자 중 무주택 기초생활수급자는 가구당 최대 2000만원까지 임대보증금을 무이자로 지원받을 수 있다. 청년과 신혼부부는 3000만~4000만원, 자녀가 있는 경우 최대 5000만원까지 지원한다.



전북도 차원에서는 청년·신혼부부 주거 정책의 대표 모델인 ‘전북형 반할주택’ 2단계 사업을 본격 추진한다. 인구감소지역 2개 시군을 다음 달 20일까지 공모로 선정해 총 200세대를 공급할 계획이다. 반할주택은 임대보증금 최대 5000만원 무이자 지원과 월 임대료 50%(출산 시 전액) 감면, 10년 거주 후 시세보다 낮은 가격으로 분양 전환 기회를 제공하는 장기 정착형 주거 모델이다. 1단계 사업 대상은 2024년 장수군, 지난해 남원시·임실군 등 3개 시군 총 320세대를 선정해 추진 중이며 내년 착공해 2030년 이후 순차 준공할 예정이다.



도 관계자는 “전북형 반할주택을 비롯한 계층별 맞춤 주거 정책을 통해 청년이 머물고 가정이 뿌리내리는 지역 환경을 만들어 갈 것”이라고 말했다.

