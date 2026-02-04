색동원 시설장 6시간 조사…경찰, 최소 6명 성폭력 피해 의심

경찰이 중증장애인 거주시설 '색동원'에서 불거진 성폭력 의혹의 핵심 인물인 시설장 김모씨를 4일 재소환했다.



서울경찰청 색동원 특별수사단은 이날 오후 1시부터 약 6시간 동안 김씨를 상대로 그가 시설 여성 장애인들을 상대로 성적 학대를 한 혐의를 추궁했다.

인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김씨(가운데)가 4일 7시 7분께 2차 조사를 마치고 서울 중구 서울경찰청 조사실에서 나오고 있다.

오후 7시 7분께 조사실에서 나온 김씨는 "성폭행 혐의를 인정하느냐", "19명이 피해를 입었다는 보고서에 동의하나"는 등의 취재진 질문에 답 없이 귀가했다.



이번 조사는 지난해 12월 이후 2개월 만에 이뤄졌다.



김씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의(성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행) 등을 받는다.



색동원이 소재한 인천 강화군이 한 대학에 의뢰한 심층 조사에서 입소자 17명과 퇴소자 2명 등 30∼60대 여성 19명이 성적 피해를 입었다고 진술한 바 있다.



경찰은 이 가운데 최소 6명의 피해 사례가 입증 가능한 상황이라 보고 있다. 경찰 관계자는 "수사 과정에서 추가 피해자 조사가 이뤄질 수 있다"고 설명했다.



김씨는 색동원에 지원된 보조금이나 입소자의 개인 자산 등을 횡령했다는 의혹 역시 제기된 상태다.



경찰은 지난해 9월 색동원을 압수수색한 뒤 김씨를 출국금지하고, 지난달까지 색동원에 거주했던 여성 장애인 20명을 조사해왔다.



또 김민석 국무총리의 지시에 따라 색동원 특별수사단을 꾸려 경찰 27명 등을 투입한 상태다.

<연합>

