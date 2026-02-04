포항시, 주요 관광사업체 민·관 합동 안전 점검, 사고 예방 총력

경북 포항시는 설 연휴 동안 포항을 찾는 귀성객과 관광객들이 안전하게 관광 시설을 이용할 수 있도록 오는 6일까지 주요 관광사업체를 대상으로 안전관리 실태점검을 펼친다고 4일 밝혔다.

이번 점검 대상은 설 명절 인파가 집중될 것으로 예상되는 관광숙박업(관광호텔업) 및 관광펜션업, 한옥체험업 등 다중이용시설을 중심으로 진행된다.

포항시는 설 연휴 대비 지역 내 관광사업체를 대상으로 안전관리 실태점검을 펼치고 있다. 포항시 제공

시는 점검의 전문성을 높이기 위해 건축, 전기, 가스, 소방 등 전문가로 구성된 포항시 안전관리자문단과 함께 민·관 합동 점검반을 편성했다.

주요 점검 항목은 ▲소화기·화재감지기 등 상태 점검 ▲누전차단기 등 전기 시설의 정상 작동 여부 ▲가스 배관시설·차단기, 경보기 등 상태 확인 ▲화장실, 취사장, 샤워장 등 위생 시설의 상태 등을 집중 점검한다.

이후 점검 결과에 따라 시정명령 및 영업정지하고 중대한 법 위반사항은 고발 등 엄정하게 조치할 계획이다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “설을 맞아 포항을 찾는 분들이 가족과 함께 편안하고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 이번 관광사업체 집중 안전 점검을 세심히 살피겠다”라고 말했다.

