HDC현대산업개발, 지난해 영업익 2486억원…전년 대비 34.7%↑

HDC현대산업개발은 지난해 연간 누적 영업이익이 약 2486억원으로 전년 대비 34.7% 증가했다고 4일 공시했다.

연간 매출은 4조1470억원으로 2024년보다 2.6% 줄었다. 순이익은 1581억원으로 1.6% 증가했다. 지난해 4분기 영업이익은 413억5000만원으로 전년 동기 대비 1.0% 감소했고, 매출은 1조250억원으로 8.9% 줄었다.

HDC현대산업개발은 4분기 핵심 자체 사업인 서울원 아이파크, 충북 청주 가경 아이파크 6단지, 수원 IPC 11·12단지 등 대형 사업지의 매출이 본격적으로 인식돼 수익성은 크게 개선됐다고 설명했다.

또 고금리와 원자재 가격 상승에 따른 불확실성에도 연간 수주액 5조8304억원을 기록해 당초 목표(4조6981억원)를 24.1% 초과 달성했다.

HDC현대산업개발 관계자는 “앞으로도 고부가가치 자체 사업을 비롯해 천안 아이파크 시티 등 대형 단지 공정이 궤도에 오르면서 매출 증대와 수익성 강화를 통한 성장이 가속화할 것”이라고 말했다.

