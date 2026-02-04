서울교육감 진보 단일화 등록 마감… 정근식은 불참

6·3 지방선거 서울시교육감 선거를 앞두고 진보 진영의 후보 단일화 절차가 본격화한 가운데, 현직인 정근식(사진) 교육감이 경선에 참여하지 않겠다는 뜻을 밝히면서 긴장감이 커지고 있다.



4일 교육계에 따르면 ‘2026 서울민주진보교육감 단일화 추진위원회’는 지난달 29일부터 이날까지 단일화 경선 후보 접수를 진행했다.

추진위는 후보 검증 절차를 거쳐 4월 중 후보를 단일화할 계획이다. 현재까지 진보 진영에서 경선 출마 의사를 밝힌 인사는 강민정 전 더불어민주당 의원, 김현철 서울교육자치시민연대회의 대표(전 서울시교육청 대변인), 한만중 전국교육자치혁신연대 상임대표(전 서울시교육청 비서실장) 등으로 알려졌다.



진보 진영 최대 변수로 꼽히는 정 교육감은 이번 단일화 경선 후보로 등록하지 않았다.



현직이 예비후보로 등록할 경우 직무가 정지되는 만큼, 지난해 10월 보궐선거로 당선돼 임기가 1년8개월에 불과한 정 교육감이 직무 공백에 부담을 느끼고 있다는 해석이다.



일각에선 정 교육감이 7일 자신의 출판기념회를 통해 재선 도전 의사를 밝힐 것이란 전망도 있지만, 정 교육감은 당분간 현업에 집중하겠다는 입장이다.



서울시교육청 관계자는 “교육청은 2~4월이 신학년 준비로 가장 바쁜 시기”라며 “지금도 교육감이 직접 학교 현장을 챙기고 있어 물리적으로 후보 등록이 어렵다”고 했다. 이어 “7일 출마 선언을 할 계획은 없다”고 선을 그었다.



정 교육감은 단일화 경선 종료 이후인 4월 말이나 5월 초쯤 출마를 선언한 뒤, 민주 진영 단일 후보와의 최종 단일화를 추진하는 전략을 검토 중인 것으로 알려졌다. 당장 예비후보들 사이에선 반발이 나온다.



한 대표 측은 “정 교육감이 현역 프리미엄을 유지한 채 단일화가 끝난 뒤 뒤늦게 참여하는 것은 도의적·정치적으로 문제가 있다”며 “(경선 종료 후) 후보 등록을 제한해야 한다”고 주장했다. 강 전 의원 측도 “민주진보 교육 승리를 염원하는 시민들의 기대를 저버리는 무책임한 처사이자 민주적 절차를 뿌리째 흔드는 행보”라고 비판했다.

