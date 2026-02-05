AI 기반 자율주행 함정… “미래 와 있는 듯”

방한 중인 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관이 4일 HD현대 글로벌 연구개발(R&D) 현장을 방문했다. 최대 60조원 규모의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)’를 따내기 위해 한국과 독일이 경합 중인 가운데 한국 방산업체의 건조 역량과 기술력을 확인하기 위한 행보로 보인다.

HD현대중공업은 이날 퓨어 장관과 필립 라포르튠 주한 캐나다대사 일행이 경기 성남 판교에 있는 HD현대 글로벌R&D센터를 방문했다고 밝혔다. 이들은 박용열 HD현대중공업 함정사업본부장(부사장)의 안내로 구축함, 호위함, 잠수함, 무인수상정 등 HD현대가 개발해 온 주요 함정과 기술 현황을 둘러봤다. HD현대 측은 인공지능(AI) 기반 자율운항 기술이 적용된 미래형 선박 개발 현황과 디지털 조선 기술에 대해 설명했다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달장관(오른쪽 두 번째)이 4일 HD현대 글로벌R&D센터에서 HD현대 관계자로부터 잠수함 모형에 대한 설명을 듣고 있다. HD현대중공업 제공

HD현대는 한화오션과 원팀을 구성해 캐나다 잠수함 사업 수주 경쟁에 참여하고 있다. 그룹의 총역량을 투입하며 수조원 규모의 캐나다산 원유 구매 등 협력방안도 제시한 상태다.

퓨어 장관은 AI와 디지털 기술이 접목된 선박 개발과 연구 인프라 환경을 확인한 뒤 “매우 놀랍다. 마치 미래에 와 있는 듯한 느낌을 받았다”고 말했다. 그는 잠수함 도입 사업과 관련해 장기적이고 전략적인 협력 가능성에 큰 관심을 보인 것으로 알려졌다. 박 본부장은 “HD현대중공업은 캐나다 정부와 장기간 협력할 수 있는 전략적 파트너”라며 “세계 1위 조선 분야 기술력과 사업 역량을 기반으로 캐나다 정부가 요구하는 잠수함의 성능과 납기, 산업기반 강화를 충족할 수 있는 다양한 협력방안을 제시했다”고 말했다.

앞서 퓨어 장관은 지난 2일 한화오션 거제사업장을 찾아 조립공장을 둘러보고 시운전 중인 장영실함에 승함했고, 3일에는 한화에어로스페이스 창원사업장을 방문했다. 잠수함 도입과 연계된 한국의 산업기술혜택(ITB) 이행 능력을 검증하기 위한 차원으로 해석된다.

