태민, 美 라디오 출연해 '코첼라' 포부 밝혀 "목표 의식 크다"

그룹 샤이니 멤버 겸 솔로 아티스트 태민이 글로벌 무대를 향한 활동을 이어가고 있다.

태민은 지난 2일(현지 시각), 미국 대표 라디오 채널 '102.7 키스 에프엠'(102.7 KIIS FM)의 인기 프로그램 '아이하트 케이팝 위드 조조'(iHeart KPOP with JoJo)에 출연했다. 이날 태민은 베테랑 디제이(DJ) 조조 라이트와 만나 다채로운 대화를 나누며 현지 팬들의 이목을 집중시켰다.

오랜만의 미국 라디오 출연에 설렘을 드러낸 태민은 "음악을 하는 사람들이 많은 엘에이(LA)에서 다양한 경험을 쌓고 싶다"라며 "언젠가 미국 활동이 더 많아지면 현지에 머무를 수 있는 숙소가 생기면 좋을 것 같다"라고 덧붙여 향후 미국 활동에 대한 기대감을 내비쳤다.

오는 4월 개최되는 세계 최대 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival)에 임하는 남다른 각오도 전했다. 태민은 "단순한 기대감을 넘어 정말 잘 보여줘야겠다는 목표 의식이 크다"라며 "쉽게 오지 않는 기회인 만큼, 지금까지 쌓아온 커리어와 아티스트로서의 면모를 아낌없이 보여주고 싶다"라고 밝혀 '코첼라' 무대에 대한 기대감을 끌어올렸다.

이외에도 태민은 철저한 컨디션 관리 루틴은 물론, 투어 기획 단계부터 공연 현장의 음향 차이까지 직접 세심하게 살핀다고 밝혀 프로페셔널한 면모를 드러냈다. 더불어 "미국에서 좋은 분들과 협업하며 새로운 작업을 진행 중"이라고 귀띔해 향후 음악 행보에 대한 궁금증을 더했다.

끝으로 태민은 "저의 음악과 행보를 사랑해 주시는 분들에게 감사드린다. 지금까지 받은 사랑에 꼭 보답해 드리고 싶고, 최근에 새로운 도전을 하며 한 단계 성장했는데 저를 통해 팬분들도 좋은 영감을 받으셨으면 좋겠다"라며 팬들을 향한 애정 어린 메시지를 전했다.

태민은 오는 4월 세계 최대 음악 축제인 '코첼라' 무대에 올라 글로벌 행보의 정점을 찍을 예정이다.

