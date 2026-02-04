DB손보, 밸류업 의지… 배당금 주당 7600원으로 상향

DB손해보험이 업황 악화에도 주주환원율 제고 약속 이행을 위해 주당 배당금을 큰 폭 상향하기로 결정했다.

DB손보는 4일 이사회를 개최하고 2025년 회계연도 결산 주당배당금(DPS)을 전년 대비 11.8% 상향한 7600원으로 결정했다고 공시했다.

사진=DB손해보험 제공

지난해 보험업계는 저성장 기조와 손해율 상승으로 인해 전반적으로 손익이 감소했다. DB손해보험 역시 보험손익이 전년 대비 감소하여 배당확대 부담이 컸으나 작년 초 ‘중장기 기업가치 제고(밸류업) 계획’에서 발표한 주주 환원약속 이행을 위해 배당규모를 확대하기로 결정했다.

당시 DB손보는 2028년까지 별도 재무제표 기준 주주환원율을 35%까지 점진적으로 확대하겠다고 공시한 바 있으며 이번 배당 결정은 이러한 중장기 계획의 구체적인 실행으로 평가된다.

증권업계에서는 배당소득 분리과세 혜택까지 고려할 때 고배당주로의 매력이 더욱 부각될 것으로 보고 있다. 이는 외국인 및 기관투자자의 매수 유인 강화로 이어질 수 있다.

DB손보 관계자는 “향후에도 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 바탕으로 다양한 주주환원정책을 검토하여 지속적으로 주주가치를 제고해 나갈 계획이다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지