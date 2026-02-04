대한항공, ‘AI 챗봇’ 출시… 생성형 AI로 고객 맞춤형 상담

대한항공이 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 한 고객 상담 서비스 ‘대한항공 AI 챗봇’을 출시했다.

대한항공은 4일 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 생성형 AI 기반 챗봇 서비스를 시작했다고 밝혔다.

대한항공이 4일 출시한 ‘대한항공 AI 챗봇’이 켜져 있다. 대한항공 제공

항공사 규정과 고객 안내 등 방대한 데이터를 학습한 생성형 AI를 활용해, 고객 질문의 의도를 실시간으로 분석해 정확한 정보를 제공한다는 게 대한항공의 설명이다. 자연어 인식 정확도를 높여 고객이 일상 대화처럼 질문해도 상담이 가능하다.

대한항공 관계자는 “생성형 AI의 허위 응답 가능성을 줄이기 위해 답변 출처와 연관 페이지 링크를 함께 제공하고, AI 특화 데이터베이스를 구축했다”고 설명했다.

AI 챗봇 서비스는 기존 한국어, 영어, 중국어 간체, 일본어 등 4개 언어에서 중국어 번체, 프랑스어, 러시아어, 독일어, 포르투갈어, 스페인어, 이탈리아어, 태국어, 베트남어를 추가해 총 13개 언어로 확대됐다. 다만 상담사 연결 서비스는 한국어와 영어만 지원된다.

대한항공은 향후 AI 챗봇을 통해 항공권 구매, 예약 조회 등 기능을 단계적으로 추가할 계획이다. 대한항공 관계자는 “AI 챗봇 도입으로 보다 정확하고 신속한 상담 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

