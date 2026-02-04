野의 ‘李 부동산정책’ 혹평에 與 “투기세력 대변하나” 엄호

이재명 대통령이 연일 다주택자 규제를 비롯한 부동산 대책 메시지를 내놓는 것을 두고 국민의힘이 혹평을 쏟아내자 여당은 “정부 정책의 신뢰를 흔들려는 무책임한 행태”라며 이 대통령 엄호에 나섰다.

더불어민주당 한병도 원내대표. 연합뉴스

더불어민주당 한병도 원내대표는 4일 당 회의에서 국민의힘을 겨눠 “정부가 부동산 대책을 내놓자마자 득달같이 달려들어 흠집 내기에 몰두하고 있다”고 직격탄을 날렸다. 이어 “국가 미래에 대한 진지한 고민 없이 정부 정책이 발표되면 조건반사처럼 비판할 생각부터 하는 건 올바른 태도가 아니다”라며 “기득권 옹호에만 몰두하고 있는 건 아닌지 스스로 돌아보라”고 지적했다.

더불어민주당 황명선 최고위원. 연합뉴스

황명선 최고위원은 “부동산은 국민 모두의 삶을 떠받치는 한정된 사회적 자원”이라며 “부동산이 투기와 불로소득의 수단이 될 때 주거불안이 발생하고 세대·계층 간 불평등이 심화하고 결혼과 출산을 포기하는 청년들의 사회적 비극이 일상이 된다. 이 악순환을 끊어야 한다”고 강조했다. 그러면서 “국민의힘은 특정 세력의 정치·경제적 이득을 위해 부동산 정책 실패를 열망하고 투기세력을 대변하는 행태를 즉각 중단해야 한다”고 했다.

더불어민주당 문진석 의원. 연합뉴스

원조 친명(친이재명)계인 문진석 의원은 페이스북에서 “국민의힘 장동혁 대표가 정책도, 대안도 없이 이 대통령의 부동산 정책을 두고 연일 감정적 비난을 이어간다”며 “망국적 부동산 투기로 왜곡된 시장을 바로잡겠다는 대통령의 정책 의지가 어떻게 조바심이고, 중산층을 겨냥한 공격이 될 수 있냐”고 따졌다. 그는 “장 대표는 12·3 내란을 옹호해 온 극우 인사들과의 관계부터 분명히 정리하라”며 “이 최소한의 선조차 넘지 못한다면 국정과 민생을 논할 자격이 없다”고 했다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

이 대통령은 최근 엑스(X)에 “망국적 부동산 투기는 무슨 수를 써서라도 반드시 잡겠다”, “(다주택자 양도세 중과면제) 연장은 전혀 고려하지 않고 있다”는 등의 메시지를 지속적으로 내고 있다. 이와 관련, 민주당 정청래 대표는 이 대통령의 메시지를 입법적으로 뒷받침할 수 있는 방안을 마련하라고 한정애 정책위의장에게 지시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지