경찰, 이권재 오산시장 첫 강제수사…6월 지방선거 영향 미치나

경찰이 지난해 발생한 경기 오산 고가도로 옹벽 붕괴 사고와 관련해 이권재 오산시장을 상대로 강제수사에 착수했다. 이 사고로 부근을 지나던 운전자 1명이 숨지면서 이 시장은 중대재해처벌법 위반(중대시민재해) 혐의를 받아왔다. 경찰의 시장실 압수수색은 지난해 7월 사고 발생 이후 6개월여 만이다.

지난해 7월 발생한 오산 옹벽 붕괴 사고. 연합뉴스

경기남부경찰청 형사기동대는 4일 오산시청의 시장실과 비서실, 안전정책과, 기획예산과에 수사관 26명을 보내 수사에 필요한 자료를 확보하고 있다. 수사당국이 시장실에 대해 압수수색을 한 건 이번이 처음이다.

앞서 경찰은 사고 발생 엿새 만인 지난해 7월22일 오산시와 시공사인 현대건설, 감리업체인 국토안전관리원에 대해 압수수색을 했지만, 당시 시장실은 포함되지 않았다.

지난해 7월16일 오후 7시4분쯤 오산시 가장동 가장교차로 수원 방향 고가도로의 옹벽이 붕괴하면서 하부 도로를 지나던 승용차를 덮쳐 40대 운전자가 숨졌다.

사고 원인으로는 시간당 강우량 39.5㎜의 폭우, 포트홀·크랙 발생으로 인한 사고 위험에도 미흡했던 도로 통제, 부실시공 및 허술한 도로 정비 등이 제기됐다. 붕괴 전날에는 “비가 내리면 옹벽이 붕괴할 우려가 있다”는 민원이 들어왔으나, 즉각적인 조처가 이뤄지지 않아 사고를 막지 못했다는 비판도 나왔다.

이권재 오산시장. 오산시 제공

이 시장은 오는 6월 지방선거에서 재선 도전이 예상된다. 하지만 이번 사건은 당내 경선이나 출마에 영향을 끼치지 않을 것으로 보인다.

경찰 수사 이후 검찰 송치, 기소로 이어지더라도 1심 재판까지는 적잖은 시간이 소요되기 때문이다. 게다가 대법원 확정판결 전까지는 무죄 추정의 원칙을 적용받는다.

전남 진도 출신으로 목포에서 고등학교를 졸업한 이 시장은 1993년 수도권으로 올라와 우유 대리점을 열며 정착한 것으로 알려졌다. 이후 대형 장례식장으로 사업을 확장하며 지역 기반을 넓혀왔다.

2014년부터 지방선거·총선에서 새누리당·자유한국당 소속으로 출마해 잇따라 세 차례 낙선한 바 있다. 2022년 지방선거에선 국민의힘 소속으로 49.59%의 득표율을 얻어 첫 당선 됐다.

현재 오산 지역에선 이 시장 외에 더불어민주당에서 조용호 도의원과 성길용 시의회 부의장 등 시·도의원 5명의 이름이 출마 예상자로 거론되고 있다.

