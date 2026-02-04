‘외모지상주의’ 박태준, 한남동 건물 팔아 대박…시세차익 30억

웹툰 작가 박태준이 서울 용산구 한남동 건물을 매각해 30억원대의 시세 차익을 거둔 것으로 전해졌다.

3일 부동산 업계와 법원 등기 자료에 따르면 박태준은 지난달 말 서울 용산구 한남동에 위치한 연면적 365.76㎡(110.64평), 지하 1층~지상 2층 규모의 건물을 53억원에 매도했다. 해당 건물은 박태준이 2017년 경매를 통해 21억원에 취득한 자산으로, 단순 계산하면 약 9년 만에 32억원 안팎의 차익을 거둔 셈이다.

박태준 작가. 박태준 사회관계망서비스(SNS) 캡처

해당 건물은 한남동에서도 유동 인구와 가시성이 비교적 좋은 입지에 자리한 것으로 평가된다. 다만 건축물대장상 3층 일부가 무단 증축으로 위반 건축물에 해당하는 것으로 알려졌다. 위반 건축물로 분류되더라도 거래 자체가 불가능한 것은 아니지만, 향후 시정 여부에 따라 금융권 대출 심사 과정에서 불이익이 발생할 수 있다는 지적도 나온다.

박태준은 2009년 코미디TV 예능 프로그램 ‘얼짱시대’에 출연하며 대중에 얼굴을 알렸다. 이후 ‘얼짱TV’, ‘꽃미남 주식회사’, ‘식신로드’ 등 다수의 예능 프로그램에서 활동하며 방송 경력을 쌓았다. 그 뒤 웹툰 작가로 전향해 네이버웹툰 ‘외모지상주의’를 비롯해 ‘싸움독학’, ‘인생존망’ 등을 연달아 히트시켰다.

현재 박태준은 웹툰 제작사 더그림엔터테인먼트(박태준 만화회사)를 설립해 창작 활동과 제작사 운영을 병행하고 있다. 해당 제작사는 ‘외모지상주의’, ‘싸움독학’, ‘김부장’ 등 다수의 인기 작품을 제작했으며, 최근 코스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 준비 중인 것으로 전해졌다. 지난해 말 NH투자증권과 상장 주관 계약을 체결했다는 보도도 나온 바 있다.

한편 박태준은 2020년 걸그룹 출신 최수정씨와 10년 열애 끝에 혼인신고를 했으나 2024년에 합의 이혼했다. 당시 재산 분할을 둘러싼 소식이 전해지며 그의 부동산 자산 규모에 이목이 집중된 바 있다.

