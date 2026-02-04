피카소가 사랑한 도자, 수도권 넘어 경남으로…지역 문화예술의 새 지평

경남도립미술관이 지역 공립미술관에서는 처음 이건희 컬렉션인 ‘피카소 도예’를 개최한다.

4일 경남도에 따르면 3월18일부터 6월28일까지 경남도립미술관 3층 전관에서 지역 공립미술‘국립현대미술관 이건희 컬렉션 : 피카소 도예’를 연다.

피카소 도예전 포스터. 경남도 제공

이번 전시는 경남도립미술관이 국립현대미술관과의 업무협약을 바탕으로 공동 준비한 전시다. 경남도립미술관은 지역 거점 공립미술관으로서 도민의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 지난해부터 전시를 준비해 왔다. 이건희 컬렉션을 지역 공립미술관에 순회 전시하는 것은 이번이 처음이다.

경남도립미술관은 지자체 공립미술관 가운데 최초 개최를 위해 별도의 전시 예산을 편성하고, 전시 개막 준비에 속도를 내고 있다.

전시는 문화예술 자원의 수도권 편중을 완화하고, 지역민의 문화 접근성을 높이기 위해 국립기관과 지역 공립기관이 협력해 마련됐다.

지역에서도 수준 높은 문화예술 콘텐츠를 접할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

이번 전시에서는 회화로 잘 알려진 피카소의 또 다른 실험인 도자 작품을 집중 조명한다.

말년의 피카소가 도자를 통해 회화와 조각의 경계를 넘나들며 시도한 예술적 탐구를 도예 작품 98점으로 선보인다. 관련 영화와 사진 자료도 함께 공개된다.

박금숙 경남도립미술관장은 “도립미술관은 모든 관람객에게 열린 공간으로 일상 속 쉼터이자 영감을 제공하고 또 다른 비전을 꿈꾸게 하는 곳으로서 도민의 삶을 풍요롭게 하는 데 일조하고자 한다”며 “옛날 발로리스에 휴가차 방문해 도자라는 색다른 매체에 깊이 빠져든 피카소처럼 이번 전시가 많은 분께 영감과 휴식, 사색의 시간이 되기를 바란다”고 밝혔다.

