농협상호금융, 'NH콕마이데이터' 가입고객 700만명 달성

농협상호금융은 마이데이터 서비스인 ‘NH콕마이데이터’가 4일 기준 가입고객 700만 명을 달성했다고 밝혔다.

‘NH콕마이데이터’는 상호금융권 유일의 마이데이터 서비스로, 2021년 12월 서비스 오픈 이후 자산관리서비스 및 생활밀착형 제휴서비스를 지속적으로 확대하며 4년 만에 가입고객 700만 명을 돌파했다.

특히, ‘NH콕마이데이터’는 전국 축제 안내, 지역 자전거길 코스 제공 등 차별화된 농업·지역 특화 서비스도 제공한다.

700만 명 가입고객 달성을 기념하여 농협상호금융은 신규 및 기존 고객 대상으로 추첨을 통해 총 700명에게 CU 편의점 모바일 상품권(1만원권)을 증정하는 이벤트를 11(수)일부터 27일(금)까지 진행한다.

정재헌 상호금융 디지털사업본부장은 “가입고객 700만 명 달성은 그동안 보내주신 고객 여러분의 성원 덕분”이라며, “농협은 농업·농촌의 지역 데이터를 금융 서비스와 유기적으로 연계해 금융 취약계층의 디지털 접근성 제고에 기여하겠다”고 밝혔다.

