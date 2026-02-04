"상속세 50% 못내겠다"… 한국 부자 2400명 해외로

지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 1년 새 2배 증가했다는 조사 결과가 나왔다. 재계에서는 50%를 넘는 상속세 부담이 이들의 해외 이탈을 가속화하고 있다며 상속세 납부 방식을 개선해야 한다고 요구했다.

대한상공회의소가 3일 발표한 ‘상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 연구’ 결과에 따르면 현행 상속제가 유지될 경우 상속세수는 2024년 9조6400억원에서 2040년 21조3000억원, 2062년 38조3500억원, 2072년 35조7800억원으로 추산된다.

상속세와 직결된 70세 이상 사망자 증가 등 인구구조 변화와 물가 인상이 맞물려 상속세 부담 인구가 늘고 있기 때문이다. 상속세 과세인원은 2002년 1661명에서 2024년 2만1193명으로 약 13배 급증했고, 총세수 대비 상속세수 비율도 같은 기간 0.29%에서 2.14%로 증가했다. 상의는 “상속세는 초부유층만 내던 세금에서 점차 일부 중산층에게도 영향을 미치는 세금으로 바뀌고 있다”고 말했다.

영국 이민 컨설팅 업체 헨리앤드파트너스에 따르면 한국 고액 자산가의 연간 순유출잠정치는 2024년 1200여명에서 2025년 2400여명으로 2배 늘었다. 영국, 중국, 인도에 이어 세계에서 4번째로 많은 수준이다. 50~60%에 달하는 상속세가 자본의 해외 이탈을 가속화하는 주된 요인이라고 상의는 진단했다. 그러면서 이를 해결하기 위한 가장 현실적인 대안은 상속세 납부 방식의 다양화라고 지적했다. 상속세를 분할 납부하는 기간을 늘려주거나 이자만 내는 거치 기간을 확대해달라는 것이다. 구체적으로는 현재 10년인 상속세 일반재산 연부연납 기간을 20년으로 늘리거나 최소 5년의 거치 기간을 도입하고, 상장주식도 현물납부를 허용해달라고 제안했다. 또 주식평가 기간을 기준일 전후 각 2개월에서 2~3년으로 확대해달라고 요구했다.

상속세 납부세액이 2000만원을 초과하는 경우 적용되는 연부연납 제도는 현재 가업 상속 중소·중견기업에만 최대 20년 분납 또는 10년 거치 후 10년 분납 혜택이 주어지고, 개인과 대기업은 거치 기간 없이 10년 분납만 허용된다.

