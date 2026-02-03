인하대, 국제복수학위 국가 이미지 제고 외교부장관 표창

인하대학교는 2020년부터 아제르바이잔 바쿠공과대학(BEU)과 함께 설계한 ‘3+1 국가복수학위 프로그램’을 운영 중이다. 현지 학생들은 3년 동안 BEU에서 교육을 받은 뒤 1년을 한국에서 공부하고 두 학위를 받는다. 인하대에서 한국어 확산에도 보탬이 될 최소 등급도 설정한다.

인하대는 글로벌 인재 양성 및 국가 이미지 제고에 기여한 공로를 인정받아 외교부장관 표창을 받았다고 3일 밝혔다. 교육외교 성과로 민간외교 역할을 훌륭히 소화했다는 평가를 받았다.

BEU와 함께 진행하고 있는 협력사업이 두드러진다. 사회인프라공학, 전자공학, 전기공학, 정보통신(IT) 등 4개 전공으로 2024년 첫 졸업생을 배출했다. 우리나라와 아제르바이잔 고등교육 협력을 본격화하고 있다.

또한 우즈베키스탄, 중국 등 여러 국가에서 현지 대학과 함께하는 공동·복수학위 및 세종학당 프로그램을 성공적으로 선보였다. 인하대는 2014년 국내 최초로 대학 단위의 교육 시스템을 수출한 사례로 주목받은 우즈베키스탄의 타슈켄트 인하대(Inha University in Tashkent·IUT)를 운영하고 있다.

지난해에는 중국 교육부로부터 하남공업대학과의 중외합작 판학(辦學)기구 설립을 최종 승인을 받아 ‘4+0 복수학위 제도’로 이뤄진 하남공업대학 인하이공학원을 출범하기도 했다. 조명우 인하대 총장은 “국가 정책과 연계된 교육외교를 더욱 확장·발전시키겠다”고 말했다.

