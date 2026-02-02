자연재해·상해 등 중복 보상…용인시, ‘14종 보장’ 시민안전보험 갱신

용인특례시가 다양한 재난과 사고로 피해를 본 시민의 생활 안정을 지원하기 위해 시민안전보험을 갱신했다고 2일 밝혔다. 용인시민이라면 전국 어디에서 사고가 발생하더라도 사고일로부터 3년 이내에 신청하면 보험금을 받을 수 있다.

용인시청

2일 용인시에 따르면 시민안전보험은 용인에 주소를 둔 시민이면 누구나 별도의 가입 절차나 비용 부담 없이 보장받을 수 있는 제도다. 등록외국인, 외국국적동포로 국내 거소신고자도 포함된다.

보험 기간은 올해 2월부터 내년 1월까지다. 매 1년 단위로 계약을 갱신한다. 이 기간 자연재해, 사회재난, 상해 사고 등 각종 위험에 대해 보험 혜택이 제공된다.

보험금 청구는 별도 가입 절차 없이 피해 당사자나 대리인이 시민안전보험 통합콜센터로 문의해 관련 서류를 제출하면 된다. 자세한 내용은 용인시 누리집에서 확인할 수 있다.

최근 2년간 시민안전보험 지급 실적을 보면 2024년 673명이 3억5657만원을 받았으며, 지난해에는 441명이 2억3848만원의 보험금을 수령했다.

이상일 시장은 “재난지원금이나 개인 보험과 관계없이 중복 보상이 가능하다”며 “예기치 못한 사고나 재난으로 어려움을 겪은 시민에게 실질적 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지