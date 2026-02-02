시민 눈높이에서 전하는 포항 소식… 제10기 주부·어린이 기자단 모집

경북 포항시는 지역의 다양한 이야기를 전할 주부·어린이 기자단을 오는 9일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

모집 대상은 포항시에 주민등록을 두고 실제 거주하고 있는 주부와 지역 내 초등학교 4~6학년 어린이(2026년 새 학년 기준)로, 주부 기자와 어린이 기자를 각각 25명씩 선발할 예정이다.

지난해 10월 포항시 주부&어린이기자단이 참여한 소통데이 행사를 갖고 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

선발된 기자단에게는 기자증이 발급되며, 오는 3월부터 내년 2월까지 1년간 활동하게 된다.

이들은 포항 전역을 누비며 축제와 행사, 관광명소, 학교 소식, 동네 이야기 등을 직접 취재해 지역 정보와 시정 소식을 시민의 눈높이에서 전달하는 역할을 맡는다.

기자단은 시가 주관하는 각종 행사와 소통데이에 참여할 수 있으며, 지역 관광명소 견학 등 다양한 체험 기회도 제공받는다.

매월 선정되는 우수 기사는 시정 소식지 ‘열린포항’에 게재되고, 우수 활동자에게는 시장 표창 등 혜택이 주어진다.

참여를 희망하는 시민은 포항시청 홈페이지에 게시된 모집 공고를 참고해 신청서와 기사를 작성한 뒤 이메일 또는 우편으로 접수하면 된다.

최우석 대변인은 “기자단이 애정과 관심을 갖고 발굴한 생생한 이야기가 올해 포항시가 중점 추진하는 관광도시 포항의 매력을 알리는 데 소중한 자료가 될 것”이라며 “다양한 시선으로 포항의 매력을 담아낼 주부·어린이 기자단 모집에 많은 관심과 참여를 바란다”고 당부했다.

