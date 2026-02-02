천안시, 2026년 중점 시정은 ‘안전’과 ‘탄소중립’

천안시가 재난과 사고로부터 시민의 일상을 지키는 ‘안전’과 기후위기 시대 도시 경쟁력을 좌우할 ‘탄소중립’을 올해 시정의 큰 축으로 삼고, 도시 운영 전반의 체질 전환에 나선다.

김석필(오른쪽) 천안시장 권한대행 부시장이 공동주택 지하주차장 전기차 충전시설을 점검하고 있다.

천안시는 기후변화로 인한 복합 재난과 전기차 화재 등 새로운 위험 요인이 일상화됨에 따라, 재난 대응 체계를 예방 중심으로 전환하고 탄소중립 정책을 시정 최우선 과제로 추진한다고 2일 밝혔다. 시민 안전을 기본 토대로 기후 대응과 산업 경쟁력을 함께 끌어올리는 지속가능한 도시 모델을 구축하겠다는 구상이다.

시는 재난 대응의 패러다임을 ‘사후 복구’에서 ‘사전 예방’으로 전환한다. 이를 위해 시 전역의 재난 정보를 실시간으로 수집·분석하는 자연재난 통합안전관리 플랫폼을 구축한다. 산재한 CCTV와 기상 정보를 인공지능(AI)으로 통합 분석해 침수·화재 위험을 조기에 감지하고, 유관기관에 즉시 전파하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

AI를 활용한 화재 대응 솔루션도 도입한다. CCTV 기반으로 연기와 이상 열원을 24시간 감시하고, 이상 상황 발생 시 관계기관에 자동 통보하는 조기 감지 시스템을 운영한다. 전기차 화재 예방을 위해 공공기관 내 전기차 충전소에 화재 감지기를 조기 설치하고, 공동주택 인허가 단계부터 안전 기준도 강화한다. 중대재해 예방을 위해 공공건설사업 전반에는 스마트 안전관리 시스템을 도입하는 등 현장 중심의 안전관리 체계도 정착시킬 방침이다.

천안시가 2025년 11월 시청 대회의실에서 ‘2025 천안시탄소중립포럼’을 개최했다.

안전 정책과 함께 탄소중립을 향한 행보도 본격화한다. 천안시는 2030년까지 온실가스 배출량 40% 감축을 목표로 분야별 실행 과제를 추진한다. 전기자동차 보급과 충전 인프라를 확대하고, 정부의 ‘에너지 고속도로’ 정책과 연계해 산업단지 내 에너지 자급자족 인프라 구축에 나선다. 기업이 신재생에너지를 직접 생산·소비하는 구조를 만들어 국제 환경 규제 속에서도 지역 산업의 경쟁력을 유지하겠다는 전략이다.

농업 분야에서도 기후 대응 정책을 강화한다. 이상기후에 대비해 재해예방 인프라를 확충하고, 새로운 영농 구조 전환을 추진한다. 이상기후에도 안정적인 생산이 가능한 ‘C-스마트팜(기후대응형 스마트팜)’ 보급을 확대하고, 저탄소 농업 기술을 현장에 접목해 탄소 배출은 줄이고 생산성은 높이는 모델을 정착시킬 계획이다. 과수 병해충에 대한 선제적 방제 체계도 구축해 농가 피해를 최소화한다.

이와 함께 자연재해위험개선지구 정비와 풍수해 생활권 정비사업, 농업재해 취약지 배수 개선사업 등을 통해 상습 침수 지역의 구조적 문제를 해소하고, 집중호우 대응 역량을 체계적으로 높인다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “안전은 시민 삶의 질을 결정하는 가장 기본적인 가치”라며 “스마트 기술을 접목한 재난 대응과 탄소중립을 향한 선제적 투자로 가장 안전하고 지속 가능한 미래 도시 천안을 완성하겠다”고 말했다.

