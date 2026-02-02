전남경찰, 매크로로 공연 입장권 ‘싹쓸이’ 일당 검거

매크로 프로그램(자동반복 프로그램)을 이용해 공연 입장권을 대리 구매하고 10억원이 넘는 수수료를 챙긴 일당이 무더기로 검거됐다.

전남경찰청 사이버범죄수사대는 국내외 유명 공연 입장권을 대리 구매해주고 수수료를 받아 약 14억원 상당의 부당이득을 챙긴 혐의(공연법 위반 등)로 30대 A씨 등 4명을 검거해 검찰에 송치했다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 국내 중고거래 사이트와 메신저 등을 통해 “입장권을 대신 예매해준다”며 1건당 5만~10만원의 수수료를 받고 범행한 것으로 드러났다. 이들은 사전에 자체 제작한 서버에 구매자들의 계정 정보를 입력해두고, 입장권 판매가 시작되는 즉시 매크로 프로그램을 작동시켜 다수의 입장권을 한꺼번에 구매한 것으로 조사됐다.

특히 예매 시스템상 특정 시간대에 취소표가 풀린다는 점을 악용해 반복적으로 접속·구매하는 방식으로 범행을 이어온 사실도 확인됐다.

경찰은 공연법 위반 혐의 외에도 타인의 계정으로 무단 접속한 행위와 매크로 제작·사용 과정에서 예매 사이트에 침입해 서버 간 통신에 필요한 쿠키·토큰·세션 정보와 공연장·좌석 코드 등을 수집한 점을 문제 삼아 형법상 업무방해와 정보통신망법 위반 혐의도 추가 적용했다.

수사 과정에서 경찰은 이들이 자체 제작한 매크로 프로그램과 구축해 둔 서버 자료를 압수해 약 2만4000여 장의 입장권을 부정 판매한 혐의를 확인했다. 또 자금 추적을 통해 수수료로 취득한 범죄수익금 14억원 상당 전액에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다.

전남경찰청은 이번 사건을 포함해 온라인 암표상 총 3건, 6명을 검거했다. 전남경찰청 관계자는 “앞으로도 온라인 암표 행위에 대해 강력한 단속을 이어가겠다”고 말했다.

