게임과 전통문화의 만남 크래프톤∙∙∙ ‘펍지 오늘전통협업 컬렉션’ 공개

크래프톤이 문화체육관광부가 주최하고 한국공예∙디자인문화진흥원(이하 공진원)이 주관한 ‘오늘전통협업’의 협업 사례로, ‘펍지 오늘전통협업 컬렉션’을 선보인다.

‘오늘전통협업’은 전통문화 자산을 현대 산업과 연결해 새로운 상품과 콘텐츠로 확장하는 것을 목표로 한 사업이다. 전통 분야 창작자와 민간 기업의 협업을 통해 전통문화의 실질적인 활용 가능성과 산업적 가치를 모색하자는 취지로 운영됐다. 크래프톤은 이번 사업을 통해 한국을 대표하는 게임 IP ‘PUBG: 배틀그라운드’를 전통 공예 및 디자인 언어로 재해석하는 협업을 진행했다.

크래프톤이 문체부·공진원 ‘오늘전통협업’ 사업을 통해 전통 공예와 결합한 PUBG IP 협업 컬렉션을 공개했다. 크래프톤 제공

이번 협업에는 디자인 스튜디오 ‘슈퍼포지션’과 공예 팀 ‘악티크’가 참여했다. 크래프톤은 게임 IP 제공과 기획 협업을 통해, 전통 공예가 게임이라는 현대적 콘텐츠와 자연스럽게 결합될 수 있는 방향성을 제시했다.

슈퍼포지션과의 협업에서는 배틀그라운드 게임 내 상징적인 공간인 ‘블루존’을 한국 전통 자개에서 착안한 ‘디지털 자개’ 개념으로 재해석했다. 게임 속에서 긴장과 전략을 상징하는 블루존을 병풍이라는 전통 물체로 구현해, 디지털 세계의 이미지를 오프라인 예술 작품으로 시각화했다. 주요 상품으로는 ‘펍지 블루존 병풍’과 ‘블루존 오브젝트 컵·접시 세트’가 있다.

악티크와의 협업은 전통 공예 기법을 일상에서 활용할 수 있는 라이프스타일 굿즈로 확장하는 데 초점을 맞췄다. ‘액막이 치킨이닭’, 자개 장식을 활용한 ‘프라이팬 손거울’ 등은 PUBG IP의 상징성과 전통 공예의 조형미를 결합해, 소장성과 실용성을 동시에 고려한 상품으로 구성됐다.

'펍지 오늘전통협업 컬렉션'은 서울 성수동 '펍지 성수'에서 전시·판매된다.

