완주 청완초, FLL 코리아 챔피언십 종합 1위…세계 최대 로봇대회 출전

전북 완주군 청완초등학교 4~5학년생으로 구성된 에버그린팀이 지난달 29일 서울에서 열린 ‘2025-2026 퍼스트 레고 리그(FIRST LEGO League·FLL) 코리아 챔피언십’에서 종합 1위인 챔피언상을 받은 뒤 기념 촬영하며 환호하고 있다. 청완초 제공

전북 완주 청완초등학교가 세계 최대 규모의 로봇대회 무대에 선다.

2일 전북도교육청에 따르면 청완초 에버그린팀이 지난달 29일 서울에서 열린 ‘2025-2026 퍼스트 레고 리그(FIRST LEGO League·FLL) 코리아 챔피언십’에서 종합 1위인 챔피언상을 받아 오는 4월 말 미국 휴스턴에서 열리는 세계대회 출전권을 획득했다고 2일 밝혔다. 공교육 소속 팀이 챔피언상을 차지한 것은 15년 만으로, 공교육의 교육 성과와 잠재력을 입증한 사례로 평가된다.

FLL 코리아 챔피언십은 전국 초중고 학생들이 참가해 로봇 설계와 프로그래밍, 창의적 문제해결 능력을 겨루는 대회다. 이번 대회에서 청완초 4~5학년생으로 구성된 에버그린팀은 중·고등학생 팀들과의 경쟁 속에서도 정상에 오르며 주목받았다.

에버그린팀은 혁신 프로젝트, 로봇 디자인, 로봇 게임 등 전 부문에서 고른 성과를 거두며 심사위원들의 극찬을 받았다. 학생들이 직접 설계한 로봇의 정교한 동작과 창의적인 문제해결 과정은 현장 관람객들의 이목을 끌었다.

이번 성과의 배경에는 이우진·온영범 지도교사의 체계적인 지도와 준비 과정이 있었다. 두 교사는 그동안 축적해 온 교수·학습 경험을 바탕으로 여러 차례 세계대회 출전과 우수한 성적을 이끌어온 것으로 알려졌다.

이우진 교사는 “이번 성과는 전북 공교육의 우수성을 보여주는 사례로써 지역 학생들이 국제 무대에서 역량을 발휘할 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, FLL 챌린지 세계대회는 오는 4월 말 미국 휴스턴에서 열리며, 전 세계 100여 개국에서 선발된 160여 개 팀이 참가해 실력을 겨룰 예정이다.

