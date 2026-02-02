“20년 똑같이 흡연해도 성인 전에 시작했다면?”…심근경색 위험 33%↑

고등학교 2학년 학생 10명 중 1명이 담배를 이미 경험한 것으로 나타나는 가운데 흡연으로 인한 건강 피해가 ‘얼마나 피웠느냐’보다 ‘언제 시작했느냐’에 따라 더 커진다는 연구 결과가 발표됐다.

2일 박세훈 서울대병원 신장내과 교수와 한경도 숭실대 정보통계보험수리학과 교수의 공동연구팀은 2009년 국가건강검진을 받은 성인 929만5979명을 평균 9년에 걸쳐 흡연 시작 연령과 누적 흡연량 등에 따른 심혈관질환 발생 및 사망 위험을 분석했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트'(Scientific Reports)’ 최신호에 게재됐다.

이번 연구에서 전체 흡연자는 40.1%(372만4368명)였으며 이 중에서 23.5%는 20세 이전에 흡연을 시작한 것으로 조사됐다. 15세 미만에 흡연을 시작한 경우도 2%인 것으로 파악됐다.

연구팀이 흡연자를 흡연 시작 연령과 누적 흡연량에 따라 분석한 결과, 흡연 시작 연령이 빠를수록 심혈관질환 위험이 단계적으로 증가하는 경향이 나타났다.

특히 20세 이전에 흡연을 시작하고 누적 흡연량이 20갑년(하루 한 갑씩 20년) 이상인 집단은 비흡연자와 비교했을 때, 심근경색 위험은 2.43배, 뇌졸중 위험은 1.78배, 심근경색 및 뇌졸중 복합 위험은 2.0배로 각각 증가했다. 전체 사망 위험도 비흡연자보다 1.82배 높았다.

성인 이후 흡연을 시작한 경우를 살펴보면 각각 1.82배, 1.38배, 1.52배로 나타났다.

특히 조기 흡연을 시작한 집단이 성인 이후 흡연을 한 집단은 조기 흡연을 시작한 집단과 비교해보면 심근경색 위험은 약 33%가, 뇌졸중은 약 29%, 복합 심혈관질환은 약 31%가 더 높아진다.

연구팀은 “이런 결과가 단순한 생활 습관 차이를 넘어 흡연 시작 시점이 평생 건강 궤적에 구조적 영향을 미친다는 점을 시사한다”며 “특히 이번 결과가 지금까지 써온 ‘갑년’이라는 누적 흡연량 지표만으로는 흡연 피해를 설명할 수 없음 보여준다”고 강조했다.

이번 연구에서 확인된 것처럼 동일한 갑년의 흡연자라도 흡연을 시작한 나이에 따라 질병 위험이 크게 달라질 수 있기 때문이다.

박세훈 서울대병원 신장내과 교수와 한경도 숭실대 정보통계보험수리학과 교수의 공동연구팀은 조기에 흡연을 시작할수록 니코틴 의존도가 높아지기 때문에 금연 실패 확률이 높아진다는 연구 결과를 발표했다. 게티이미지뱅크

연구팀은 “청소년기와 젊은 성인기는 혈관과 장기가 아직 완전히 성숙하지 않은 시기로 이때 담배의 독성물질에 노출될 경우 내피 기능 장애와 산화 스트레스 증가를 비롯해 죽상동맹경화(혈관 내부에 콜레스테롤 등이 쌓이면서 혈관이 좁아지는 질환)의 조기 진행이 나타날 수 있다”고 경고했다.

그러면서 “조기 흡연자는 니코틴 의존이 더 강해져 금연 실패와 장기 흡연으로 이어질 가능성도 높다”고 덧붙였다.

박 교수는 “담배를 얼마나 오래 피웠는지도 중요하지만, 언제 처음 피웠는지는 더 결정적일 수 있다”면서 “청소년과 젊은 성인층에서 흡연을 차단하는 것이 장기적으로 심혈관질환 부담과 조기 사망을 줄이는 데 가장 효과적인 공중보건 개입이 될 수 있다”고 말했다.

이러한 의학적 경고 속에 실제 청소년들의 흡연 경험률은 학년이 올라갈수록 가파르게 상승하고 있어 우려를 더한다. 질병관리청이 2019년 당시 초등학생이었던 패널 5051명을 6년간 추적한 ‘청소년건강패널조사’ 결과에 따르면 초등학교 6학년 당시 0.35%에 불과했던 담배 평생 경험률은 중학교 3학년 3.93%, 고등학교 1학년 6.83%를 거쳐 고등학교 2학년에는 9.59%까지 치솟았다.

