한화에어로, 정부-기업 '원팀'으로 노르웨이에 천무 수출 성공

한화에어로스페이스는 지난달 30일(현지시간) 노르웨이 국방물자청(NDMA)과 천무 16문, 유도미사일, 종합군수지원 등을 포함하는 총 9억2천200만달러(1조3천억원) 규모의 풀패키지 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.



이날 노르웨이에서 열린 계약식에서는 이재명 대통령의 전략경제협력 특사인 강훈식 대통령비서실장과 마르테 게르하르센 노르웨이 국방차관 등이 참석한 가운데 손재일 한화에어로스페이스 대표, 그로 야레 노르웨이 NDMA 청장이 계약서에 서명했다.

한화에어로스페이스, 정부-기업 '원팀'으로 노르웨이 '천무' 수출. 한화에어로스페이스 제공

강훈식 대통령 비서실장은 "K9 자주포에 이어 천무가 북극해 안보의 핵심 축인 노르웨이의 안보 강화와 국가 번영에 기여할 수 있도록 정부와 기업이 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.



한화에어로스페이스는 지난해부터 방산 외교를 전개해온 한국 정부가 이번 수주에 가장 큰 역할을 했다고 전했다.



당초 노르웨이 사업은 미국 록히드마틴의 하이마스(HIMAS), 유럽 KNDS의 '유로-풀스(EURO-PULS)'라는 북대서양조약기구(NATO) 주력 무기체계와의 경쟁으로 수주가 불투명한 상황이었다.



하지만 강훈식 비서실장이 작년 10월 전략경제협력 특사 자격으로 노르웨이를 방문해 이재명 대통령의 친서를 직접 전달하고, 노르웨이 정부 관계자들과 연쇄 회동을 하면서 분위기가 바뀌었다는 것이 한화에어로스페이스의 설명이다.



같은 해 11월에는 안규백 국방부 장관이 토레 온슈우스 산드빅 노르웨이 국방장관과 회담을 갖는 등 고위급 소통도 지속했다.



여기에다 기업이 단독으로 제안하기 어려운 장기 군수지원 및 산업 협력까지 포함되면서 이번 수주로 이어졌다고 한화에어로스페이스는 밝혔다.



한화에어로스페이스는 이번 노르웨이 천무 계약을 계기로 K9 자주포에 이어 천무를 글로벌 무기체계로 육성할 계획이다.



수출 지역이 중동과 폴란드에 이어 에스토니아와 노르웨이 등 북유럽 국가로 확대되면 장비의 탁월한 성능과 경쟁력이 다시 한번 입증돼 수출 확대의 계기가 됐다는 평가다.



특히 노르웨이에 공급되는 천무는 극저온의 설원 환경에서도 안정적인 운용이 가능하도록 개량한 현지 맞춤형 제품이다.



한화에어로스페이스는 향후 천무를 수입한 국가 간 부품 수급과 운용 노하우를 공유할 수 있도록 '천무 운용 생태계'를 조성할 계획이다.



손재일 한화에어로스페이스 대표는 "노르웨이에 수출한 K9 자주포 운용 지원을 통해 그동안 쌓은 신뢰와 정부의 적극적 방산 외교가 결합해 이번 계약이 성사됐다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지