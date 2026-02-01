배진석 경북도의회부의장 "포스트 에이펙 전략 실현 위해 우선적 전담조직 신설 필요"

경북도의회는 지난달 27일 경북도청 다목적홀에서 APEC 및 문화관광분야 전문가 및 관계공무원 등이 참석한 가운데 ‘Post-APEC시대, 경북의 미래발전을 위한 전략과 과제’의 주제로 정책토론회를 개최했다고 1일 밝혔다.

이날 종합토론의 토론자로 참여한 배진석 경북도의회 부의장(국민의힘, 경주1)은 “APEC은 유치 당시, 경북과 경주 발전의 수단으로 해외관광객 5배 이상 증가, 일자리 2만개 이상 증가, 2조8000억원 이상의 경제적효과 유발 등 도민에게 장밋빛 미래를 가져다 줄 것으로 전망했다”면서 “이제는 APEC 개최 이후의 경제적 성과를 도민이 피부로 느낄 수 있도록 구체적인 평가지표 개발이 우선돼야 한다”라고 말했다.

배 부의장은 “경북도가 Post-APEC 콘텐츠를 정책의 중심으로 두고 있는 만큼, 경북도 차원의 전담조직이 필요하다”면서 수요 맞춤형 사업추진과 함께 APEC의 목적성에 따른 명확한 평가를 추진하고, 그 성과를 문화와 연결하는 등 경북 전역으로 확대돼야함을 강조했다.

배진석 경북도의회 부의장이 ‘Post-APEC시대, 경북의 미래발전을 위한 전략과 과제’의 주제로 열린 정책토론회에서 인사말을 하고 있다.

이날 정책토론회는 경북도의회 문화환경위원회 정경민 부위원장이 좌장으로 토론회가 진행됐고, 정관호 대표이사((주)모노플레인)의 ‘Post-APEC 지속가능 성장전략 모색’이라는 주제발표에 이어 이경용 교수(경북대학교 디자인학과)가 ‘경북의 미래, 문화로 풀다’라는 주제의 두 번째 발표와 함께 종합토론이 진행됐다.

