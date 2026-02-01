'사당귀' 박효진 아나운서, 선배들 혹평에 폭풍 오열

박효진 KBS 신입 아나운서가 첫 합평회 중 오열한다.

1일 오후 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 KBS 51기 신입 아나운서 이상철, 심수현, 박효진의 '뉴스 즉석 라이브 합평회'가 펼쳐진다.

'뉴스 라이브 합평회'는 선배 아나운서들 앞에서 생방송 뉴스 중 발생되는 다양한 긴급상황에 대한 대처방식으로 확인하는 자리로 신입 아나운서들에게는 큰 긴장을 갖게 되는 관문이다. 이 가운데 '서울대 뉴진스 민지'로 알려진 박효진이 합평회 도중 폭풍 오열해 그 배경에 관심이 집중된다.

박효진의 뉴스 라이브에 선배 아나운서의 기대가 모인 이유는 앞서 그가 사전에 앵커가 꿈이라고 밝혔기 때문이다. 선배들의 촉각이 한데 모인 가운데 박효진은 또렷한 발음과 바른 자세로 뉴스를 전달하자 전현무는 "목소리 좋다"며 칭찬을 보내는 등 모두를 흐뭇하게 만든다.

그 순간 뉴스에 돌발상황을 만든 이는 바로 엄지인 아나운서. 엄지인은 담당 PD의 롤을 맡아 "속보 들어왔습니다"라고 마의 구간 시작을 알리더니 "쭉 읽어 주신 후 마무리 해주세요"라고 지시한다.

그러나 이때 박효진이 "네"라고 대답을 하고 말았다. 이어 마무리를 하지 못한 채 5초가량 멈추고 거듭 클로징 요청에 받은 후에 마무리 인사를 하게 되자 선배들의 눈빛이 예리해지고 만다. 이에 김숙은 걱정을 감추지 못하고, 전현무는 "PD 콜에 익숙지가 않아서 그래"라며 신입 후배를 향한 안쓰러움을 드러낸다.

박효진의 합평회는 일촉즉발의 살얼음판이 됐다. 박효진이 "앞으로 주의하겠습니다"라고 말했음에도 엄지인은 "주의하겠다는 말로는 부족하다. 실제 방송이면 바로 짤로 돈다. 시말서 감"이라고 방송사고를 지적한다.

선배들은 "앵커가 꿈이라고 해서 기대했는데 기대보다 실망이 크다"라고 단호한 일침을 가하고, 남현종 아나운서는 "안 좋게 이야기하자면 앵무새라는 표현이 있다"라며 호된 지적이 이어지자 박효진의 눈에서 눈물이 뚝뚝 떨어지기 시작한다.

휴지로 눈물을 닦던 박효진은 "코감기 기운이 있어서 콧물이 나오는 것"이라고 애써 상황을 수습하지만 한번 흐른 눈물은 멈추질 않고, 급기야 화장실로 달려가 소리내 오열해 모두를 애잔하게 한다.

김숙은 "선배들이 모두 아나운서들이라 혼내는 발음도 너무 정확하다. 저런 정확한 발음으로 하는 말이라 비수가 더 꽂히는 듯"이라고 합평회의 무서움을 밝힌 후 "그러나 저런 상황을 거쳐야지 성장을 한다"라고 응원을 보낸다.

합평회에서 폭풍 오열하고 만 박효진의 하루는 평탄할지 1일 오후 4시 40분 본방송을 통해 공개된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지