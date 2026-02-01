세종학당재단, 해외 파견 한국어 교원 설명회 개최

세종학당재단은 한국어 교육·문화 분야 전공자, 대학 기관 관계자 등 한국어 교원 국외 파견에 관심 있는 사람을 대상으로 ‘2026년 세종학당 국외 파견교원 및 청년 한국어교원 양성 사업 설명회’를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 설명회는 오는 4일부터 11일까지 수도권, 강원권, 충청권, 경상권 등 총 4개 권역에서 순차적으로 진행된다.

2026년 세종학당 국외 파견교원 및 청년 한국어교원 양성 사업 설명회 포스터. 세종학당 제공

구체적인 권역별 일정과 장소는 △4일 서울교육대학교(수도권) △6일 강원대학교(강원권) △9일 호서대학교(충청권) △11일 영남대학교(경상권)다.

설명회에서는 재단 및 사업 전반에 대한 소개를 비롯해 국외 파견 한국어교원 및 청년 한국어교원 양성 사업의 주요 내용, 선발 절차, 활동 및 지원 사항 등을 상세히 안내할 예정이다.

또 국외 파견 교원 지원을 준비하는 예비 지원자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 관련 특강 프로그램도 함께 마련된다.

행사장 내에는 사업 이해를 돕기 위한 홍보부스와 개인별 상황에 맞춘 안내가 가능한 상담부스가 운영된다. 이를 통해 참가자들은 자신의 경력과 준비 단계에 맞는 정보를 현장에서 직접 상담받을 수 있다.

설명회 참가 신청은 온라인 사전 접수 방식으로 진행된다. 사전 신청자 우선으로 회차별 선착순 100명 내외로 모집한다. 현장 상황에 따라 현장 등록도 운영될 예정이다.

설명회 일정, 세부 프로그램 구성 및 신청 방법 등 자세한 내용은 세종학당재단 누리집을 통해 확인할 수 있다.

설명회에 참여한 전원에게는 올리브영 기프트카드가 제공된다. 현장 추첨을 통해 등수별 경품도 마련돼 설명회 참여의 즐거움을 더할 예정이다.

이번 설명회는 국외에서 한국어 교육 활동을 희망하는 예비 지원자들에게 사업 전반을 체계적으로 이해하고, 향후 지원 전략을 구체화할 수 있는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지