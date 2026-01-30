“자기 이 뽑아 만든 목걸이를”… 서유정이 전남친에게 받은 기괴한 선물

배우 서유정이 과거 연인에게 받았던 독특한 선물 이야기를 공개했다.

29일 서유정의 유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’에는 ‘전남친의 변태적 선물’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 서유정은 생일을 맞아 제작진과 파티를 즐기던 중, 가장 기억에 남는 생일 선물로 과거 연인의 선물을 떠올렸다.

유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’ 캡처

서유정은 “아주 예전에 만났던 분이 목걸이를 선물해 준 적이 있는데, 일반 액세서리가 아니었다”며 “자기 이를 뽑아서 목걸이로 만들어준 것이었다”고 말했다. 그는 “어금니였는지 사랑니였는지는 정확히 기억나지 않지만 분명 본인의 치아였다”고 설명해 주변을 놀라게 했다.

이어 “지금 생각하면 무섭고 이상한 선물인데, 당시에는 그게 싫지 않았다. 오히려 좋다고 생각했다”며 “은 체인에 이를 달기 위해 구멍까지 뚫어놓은 걸 보니 한두 번 준비한 선물은 아니었던 것 같다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’ 캡처

서유정은 해당 남성과 크리스마스를 앞두고 이별했다고 회상했다. 그는 “크리스마스가 다가오면 괜히 연락이 올 것 같고 기대하게 되지 않냐”며 “실제로 크리스마스 밤 8시에 문자가 왔다”고 말했다. 그러나 메시지 내용은 재회를 위한 연락이 아닌 “자기 이빨 목걸이를 돌려달라”는 요청이었다고 전했다.

서유정은 “그걸 빌미로 다시 만나자고 말하려 했던 것 같지만, 당시에는 그런 생각을 못했다”고 돌아봤다. 그는 결국 목걸이를 택배로 보내줬다면서 “그 이후 그 목걸이는 다른 여성에게 간 것 같다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’ 캡처

끝으로 서유정은 “연애 감정에 취해 정상적인 판단을 하지 못했던 것 같다”며 “지금은 웃으면서 이야기할 수 있는 추억이 됐다”고 정리했다.

한편 서유정은 2017년 결혼해 2019년 딸을 출산했으며, 2023년 결혼 6년 만에 이혼했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지