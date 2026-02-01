전국 최대 도심 장사시설 인천가족공원, 온라인 성묘 서비스

전국 최대 규모 도심 내 장사시설인 인천가족공원이 설 연휴 기간 시민들이 안전하고 쾌적하게 성묘를 진행하도록 한다. 올해 약 38만명이 다녀갈 것으로 예상된다. 인천시는 ‘2026년 설 명절 성묘 종합대책’을 수립해 인천가족공원을 정상 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 대책은 안전, 교통, 이용 편의 등 여러 측면을 고려해 내달 7∼22일 시행된다. 대규모 인원과 차량이 특정 시기에 집중되는 점을 고려해 성묘객과 방문 차량 분산으로 안전 확보 및 편의 증진에 중점이 맞춰졌다.

특히 2월 16∼18일 3일간은 평소 오전 8시인 개방시간을 오전 6시로 앞당긴다. 사전·온라인 성묘 및 대중교통 이용을 적극 홍보해 성묘객 분산이 이뤄지도록 할 계획이다.

시가 2020년 전국 최초로 도입한 온라인 성묘 서비스는 시민들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 지난해 설 명절에 약 2만건이 이용된 것으로 집계됐다. 콘텐츠는

차례 지내기, 고인 갤러리(사진·동영상) 및 위치 안내, 유가족 메신저 등을 제공한다. 인천가족공원 온라인성묘 누리집에 접속하면 된다.

시는 주차 해소 차원에서 제일고등학교 운동장을 오전 8시∼오후 5시 임시주차장으로 연다. 17일 설 당일에는 오전 6시부터 오후 5시까지 인천가족공원 입구부터 차량 진입을 전면 통제한다. 단, 승화원 장례차량과 셔틀버스는 제외된다. 성묘객의 이동 편의를 위해 인천가족공원 내외부를 순환하는 무료 셔틀버스 10대가 다닌다.

순환 노선별로 외부 인천지하철 부평삼거리역 2번 출구→인천가족공원 대형주차장, 내부 대형주차장→별빛당·만월당→회랑형 봉안담→승화원(유택동산)→가족묘 1단지 입구. 시는 안전사고 및 응급상황 대응체계를 마련해 안전·불편도 최소화한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지