매년 9만명 이상 진료받는 안면마비, 72시간 이내 치료가 회복 확률 높인다

안면마비가 발생하면 누구든 심하게 놀라고 당황하게 된다. 드문 일이라 생각하지만 건강보험심사평가원 통계에 따르면 안면마비는 최근 3년간 매년 9만 명 이상이 진료를 받을 만큼 의외로 드물지 않게 발생하고 있다.

흔히 안면 마비가 발행하면 뇌졸중과 같은 머릿속 문제는 아닐까하는 걱정이 앞선다. 그런데 안면마비만 단독으로 발생했다면 뇌 속의 문제이기 보다는 귀 주변 뼈 속 통로를 지나가는 안면신경에 문제가 발생한 경우가 대부분이다.

안면마비의 원인을 가늠하는 간단한 방법이 있다. 눈을 크게 뜨거나 놀란 표정을 지어도 이마에 주름이 전혀 생기지 않는다면, 이는 뇌 문제가 아니라 안면신경 자체의 문제일 수 있다. 반대로 감각 이상과 같은 다른 뇌신경 증상이 동반되고 한쪽 얼굴이 마비되었음에도 이마 주름은 잡을 수 있다면 머릿속 문제를 생각해야 한다.

안면마비가 발생하면 한쪽 얼굴이 일그러져 보이고 양치나 식사 중에 침이나 음식물이 새는 등의 불편감을 호소한다. 눈이 감기지 않는 경우도 많으며 안면신경 주변에 함께 지나가는 청각, 평형신경에 문제가 발생하여 청력 이상, 어지럼증이 동반되기도 한다. 안면 통증이나 미각 저하, 눈물·침 분비 변화 등도 나타날 수 있다.

안면마비의 원인으로는 벨마비(Bell palsy)와 람세이-헌트 증후군(Ramsay-Hunt syndrome)이 대표적이다. 벨마비는 특별한 유발 원인을 확인할 수 없는 안면마비를 통칭하며 대략 전체 안면마비의 60~75% 정도를 차지한다. 또한 안면마비와 함께 귀 주변의 통증, 피부 병변, 난청, 어지럼증 등이 동반되는 경우 람세이-헌트 증후군으로 진단한다. 이는 전체 안면마비의 5~15% 정도를 차지한다.

이 두 질환의 치료에서 가장 중요한 것은 빠르게 스테로이드 치료를 시작하는 것이다. 여러 연구에 따르면 안면마비 증상이 나타난 뒤 72시간 이내에 고용량 스테로이드를 투여할 경우 회복 가능성이 더 높은 것으로 보고되고 있다.

벨마비는 아직 명확한 원인이 밝혀지지 않았지만 단순포진바이러스에 의한 신경 염증이 상당 부분을 차지하는 것으로 알려져 있다. 람세이-헌트 증후군 역시 수두 바이러스에 의한 신경의 염증이 원인인 질환으로, 두 질환 모두 항바이러스제의 조기 투여가 치료에 도움이 된다.

나윤찬 고려대학교 안산병원 이비인후과 교수는 “안면마비 치료에 사용되는 스테로이드나 항바이러스제는 모두 전문의의 처방이 필요한 약물이고 고용량으로 투여되는 만큼 부작용 관리가 중요하다”며 “증상이 나타났을 때 자가 판단으로 버티기보다는 가능한 한 빨리 병원을 찾아 이비인후과와 신경과 전문의의 정확한 진단을 받고 전문적인 치료를 시작하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

이어 나 교수는 “안면마비는 회복까지 수개월 이상 걸리는 경우가 많다”며 “이 때문에 일부 환자들은 약물치료 외에도 안면 마사지나 침술, 전기자극치료 등을 병행하기도 하는데 현재까지의 연구를 종합하면 이러한 보조 치료가 초기 약물치료만큼 효과가 있다는 근거는 부족한 실정이다”고 말했다. 또한 “보조 치료를 고려하더라도 고용량 스테로이드와 항바이러스제 등 약물치료를 먼저 완료하는 것이 회복을 위한 필수적인 과정”이라고 강조했다.

