미연·우기 “우린 이기고 지는 거 없다”…‘9년차’ 걸그룹의 싸움 비결

데뷔 9년차 그룹 i-dle(아이들)의 미연과 우기가 팀워크를 유지하는 자신들만의 방식을 밝혔다.

미연과 우기는 지난 29일 유튜브 채널 KBS Kpop ‘민주의 핑크 캐비닛’에 출연, 애장품을 공개하고 호스트인 아일릿(ILLIT)의 민주와 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 KBS Kpop ‘민주의 핑크 캐비닛’ 캡처

이날 영상에서는 아이들 멤버 간의 관계에 대한 대화가 이어졌다. ‘멤버들끼리 싸우면 누가 이기느냐’는 질문에 우기는 “우리는 이기고 지는 게 없다”고 답했고, 미연은 “싸운다기보다 토론처럼 대화를 많이 한다. 중간을 찾으려고 한다. 멤버들 모두 성향이 달라서 시간이 오래 걸린다”고 말했다.

미연은 “예전에 우기랑 싸우다가 어지러워서 ‘미안한데 나 나가야겠다’고 한 적도 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 KBS Kpop ‘민주의 핑크 캐비닛’ 캡처

미연과 우기는 자신들만의 화해 방식도 소개했다. 우기는 “나는 감정을 다음날까지 가져가는 스타일이 아니다”며 “우리 둘 다 쉽게 넘기지 못하는 편이라, 관계를 오래 지속하고 싶으면 솔직해야 한다”고 밝혔다. 미연 역시 “사과하는 게 어색할 때도 있지만, 사과하고 싶은 마음에는 솔직해야 한다”고 전했다.

이에 민주도 자신의 경험담을 보탰다. 민주는 “예전에 슈화 선배님이 출연했을 때 싸우는 게 오히려 좋다고 조언해주셨다”며 “그 말을 듣고 멤버들에게 ‘애매하게 넘기지 말고 다 이야기하자’고 했더니 솔직하게 대화한 뒤 더 가까워졌다. 슈화 선배님 덕분에 팀워크가 좋아졌다”고 말했다.

유튜브 채널 KBS Kpop ‘민주의 핑크 캐비닛’ 캡처

이어진 애장품 공개 시간에 미연은 디지털카메라를 소개했다. 그는 “스마트폰으로 찍으면 사진이 늘 비슷하게 나오는데, 디지털카메라는 같은 장소에서도 다른 느낌이 난다”고 설명했다.

우기는 “어릴 때부터 인형을 좋아해서 솔로 앨범 때 ‘끼기’라는 인형을 직접 만들었다”며 “대형 인형 대신 부담이 덜한 작은 티슈 케이스 인형을 애장품으로 준비했다”고 말했다.

한편 아이들은 지난 27일 새 디지털 싱글 ‘Mono (Feat. skaiwater)’를 발매했다.

