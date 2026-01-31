스타벅스, e프리퀀시 가습기 화재 신고에… “고객 안전 고려” 전량 리콜

스타벅스 코리아는 2025년도 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공된 가습기 2종에 대해 2월 2일부터 자발적 리콜을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 자발적 리콜은 제품의 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따라, 고객 안전을 최우선으로 고려해 선제적으로 결정된 조치다. 스타벅스는 제품안전기본법에 따라 국가기술표준원에 제품사고 보고를 완료하고, 자발적 리콜 절차를 협의 중이다.

스타벅스. 연합뉴스

스타벅스 관계자는 “국소적 화재가 발생했다는 신고가 한 건만 있었지만, 고객 안전을 위해 선제적으로 리콜을 결정했다”고 밝혔다. 이어 “이번 일로 고객 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “고객 안전을 최우선으로 고려해 자발적 리콜을 결정했으며 관련 절차를 신속하고 철저하게 이행하겠다”고 말했다.

자발적 리콜 대상 제품은 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 소비자에게 증정한 스타벅스 가습기 전량으로 모두 39만3548개다. 스타벅스는 해당 제품을 보유한 소비자는 즉시 사용을 중단할 것을 당부했다. 해당 증정품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 KC 인증을 획득한 배터리를 사용한 제품이다.

스타벅스는 해당 가습기를 보유한 고객이 제품을 반납하면 스타벅스 모바일 카드를 제공할 방침이다. 가습기 회수 대상이 39만개가 넘는 것을 고려하면 모바일 카드 제공 규모는 118억원 상당이다. 스타벅스는 다음 달 2일부터 앱에서 택배 수거 서비스를 시작한다. 매장 방문을통한 회수 방법은 다음 달 초에 앱과 공식 웹사이트에서 안내할 예정이다. 스타벅스고객센터를 통해 문의할 수 있다.

앞서 스타벅스는 지난 2022년에는 발암 물질인 폼알데히드가 검출돼 논란이 된 고객 증정품 서머 캐리백 108만개를 자발적 리콜한 바 있다.

SCK컴퍼니(스타벅스)는 캐리백 리콜 관련 일회성 비용 지출 등의 영향으로 2022년 3분기 영업이익이 전년 대비 594억원 감소했으며 4분기 영업이익은 381억원 줄었다. 당시 이 여파로 모기업 이마트의 연결 기준 영업이익도 감소했다.

