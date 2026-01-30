그로스인터랙티브, ‘이노비즈’ 인증 획득… 기술 역량 기반 경쟁력 강화

데이터 기반 기업 그로스인터랙티브가 2025년 12월, 중소벤처기업부 주관의 기술혁신형 중소기업 인증인 이노비즈(Inno-Biz)를 획득하며 기술력과 성장 가능성을 확인받았다.

이번 인증은 데이터 기반 이커머스 광고 최적화 서비스 및 브랜드 크리에이티브 제작 기술을 바탕으로 이루어졌다. 그로스인터랙티브는 광고 데이터 통합을 통해 이미지, 영상, 상세페이지, SNS 등 소재 제작부터 광고 운영까지 일관된 최적화를 제공한다.

특히 상품 및 키워드 스코어링 기반의 자동 최적화 기능을 적용해 이커머스에 특화된 결과 품질을 확보했으며, 크리에이티브 제작 과정이 성과 데이터와 직접 연결되어 제작물의 일관성과 안정성이 높다는 평가를 받았다. 기술혁신 역량, 경영 안정성, 시장 경쟁력 등을 종합적으로 평가한 결과, 그로스인터랙티브는 지속 가능한 성장을 위한 기반을 갖추었음을 확인받았다.

그로스인터랙티브가 단기간에 우수한 기술적 성과를 낼 수 있었던 배경에는 직원의 성장이 곧 회사의 성장이라는 경영 철학이 자리 잡고 있다. 회사는 직원이 업무에 몰입할 수 있도록 풀패키지 복지 제도를 운영하며 조직 문화를 구축해 왔다.

특히 직원의 라이프스타일에 맞춘 개인 맞춤형 근무제는 운영 방식의 유연성을 뒷받침한다. 자유로운 출퇴근으로 업무 집중도를 높이는 성장형(탄력근무제)과 육아나 학업 등 개인 사정에 따라 근무 시간과 장소를 협의하는 워라밸형(시간선택제+재택)을 도입해 업무 집중과 개인의 삶 사이의 균형을 돕고 있다.

또한 그로스인터랙티브는 월 1회 데이오프(Day-off)와 금요일 재택데이를 통해 근무 환경을 제공한다. 매주 수요일 점심시간을 1시간 30분으로 연장한 위클리런치 데이와 매달 마지막 주 전 직원에게 점심을 제공하는 그로스데이는 직원들 사이에서 만족도가 높은 제도로 꼽힌다.

직원뿐만 아니라 가족의 건강까지 배려하는 지원책도 마련되어 있다. 매년 제공되는 프리미엄 건강검진은 근속 2년 시 가족 1명까지 혜택을 확대했으며, 자녀를 양육하는 직원들을 위한 실질적인 지원책도 운영 중이다. 장기근속 직원을 위한 리프레시 보상은 근속 2년(2일), 3년(5일), 5년(10일) 등 단계별로 포상 휴가와 축하금을 차등 지급하여 재충전의 시간을 보장한다. 이 외에도 역량 개발 재원 및 고사양 장비 지급을 통해 직원이 업무에만 전념할 수 있는 환경을 조성했다.

조직 문화 역시 유연함을 지향한다. 연말 송년회에서 진행한 향초 만들기 원데이 클래스와 점심 회식 등 구성원들이 함께 교감할 수 있는 다채로운 활동을 통해 소통 문화를 실천하고 있다. 데이터 기반 운영과 조직문화 전반의 운영 체계가 이번 인증 획득 과정에서 함께 평가된 것으로 풀이된다.

그로스인터랙티브 관계자는 "이번 이노비즈 인증은 기술력뿐만 아니라 우리가 지향해온 조직문화와 복지 시스템의 운영 방향성을 점검하는 계기"라며 "앞으로도 지속 가능한 성장을 바탕으로 직원들이 함께 도약할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

