리지, 라이브 방송 중 극단적 선택 암시 “살기 힘들어”

사진=리지 SNS

그룹 애프터스쿨 출신 배우 리지가 극심한 우울감을 토로했다.

리지는 지난 28일 인스타그램 라이브 방송을 진행하던 중 연예계 생활과 자신의 심리 상태에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.

그는 "누군가 대외 활동을 하고 싶다고 하면 말리고 싶다. 특히 여자 아이돌은 난도가 있다"고 토로했다.

이어 "이 일을 한 것 자체는 후회하지 않지만, 내 행동들에 대해서는 자책을 많이 한다"며 "우울증이 너무 심해서 죽니 사니 이야기하다가 계정이 정지돼 여기로 왔다"고 고백했다.

리지는 "사람들은 이 좋은 세상에 왜 죽냐고 하지만, 내가 살기 너무 힘들다. 내가 힘들다는데 세상이 좋은 게 무슨 소용이냐"고 울먹였다.

다만 "제가 하고 싶은 말이 그거다. 힘들 땐 힘들지 않아도 된다. 제가 우울한 게 너무 많아서 그렇다. 힘들지 말고 버티라고, 오늘 하루도 견뎌줘서 고맙다는 말 밖에 안 한다"고 덧붙였다.

한편 리지는 2010년 애프터스쿨로 데뷔했다. 애프터스쿨 유닛 오렌지캬라멜로도 인기를 누렸다. 2021년 음주운전 사고로 벌금형을 선고받은 뒤 자숙의 시간을 가졌다. 일본에서 솔로 팬미팅을 여는 등 활동 재개를 모색 중이다.

