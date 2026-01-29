한동훈 결국 제명… 국힘 격랑 속으로

국민의힘은 29일 ‘당원게시판 사태’에 연루된 한동훈 전 대표를 제명했다. 한 전 대표는 “반드시 돌아온다”며 복귀 의지를 밝혔다. 지방선거를 불과 4개월 앞둔 가운데 친한(친한동훈)계와 당권파 간 내홍이 정점에 달하면서 향후 계파 갈등 수습이 당내 주요 과제로 부상할 전망이다.



국민의힘은 이날 국회에서 최고위원회의를 열고 중앙윤리위원회가 결정한 한 전 대표 제명 처분을 원안대로 의결했다. 윤리위 제명 결정 이후 15일 만이다. 장동혁 대표는 세계평화통일가정연합(통일교)·공천헌금 의혹과 관련한 ‘쌍특검’ 단식을 마치고 당무에 복귀해 처음 주재한 최고위에서 한 전 대표 제명을 강행했다. 제명이 확정되면서 한 전 대표는 당적이 박탈되는 것은 물론 5년간 재입당을 하지 못한다. 다만 국민의힘 당규에 따라 최고위의 승인을 얻은 경우 예외적으로 재입당이 가능하다.



이날 비공개로 진행된 최고위에서 의결권이 있는 9명 중 장 대표를 포함한 7명이 거수로 찬성 의사를 밝힌 것으로 확인됐다. 친한계 우재준 청년최고위원은 반대, 양향자 최고위원은 기권했다.



당게 사태는 2024년 11월 국민의힘 당원게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표의 가족이 연루됐다는 의혹으로, 윤리위는 지난 13일 심야회의를 거쳐 이튿날 한 전 대표의 징계 결정을 공지했다.

야인이 된 한 전 대표는 정치 인생 최대 위기를 맞게 됐다. 그는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 수는 없다”며 “기다려 주십시오. 저는 반드시 돌아온다”고 밝혔다. 친한계도 한 전 대표 제명 결정에 강하게 반발했다. 우 최고위원은 “(윤 전 대통령) 탄핵 찬성에 대한 보복이자 당내 갈등에 정점을 찍는 장면”이라고 지적했고, 친한계 의원 16명은 장 대표를 비롯한 지도부가 이번 사태에 책임을 지고 물러나야 한다고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지