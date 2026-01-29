혁신당 황운하 “민주당과 합당 시 조국 공동대표 해야”

조국혁신당 황운하 의원은 29일 더불어민주당과의 합당 시 혁신당 조국 대표가 공동대표에 올라야 한다고 주장했다. 민주당 당명이 합당 시너지를 내기 어렵다고 판단되면 제3의 당명을 검토할 수도 있을 것이란 뜻도 내비쳤다. 민주당 정청래 대표의 기습적인 합당 추진을 두고 친명(친이재명)계 의원들의 반감이 고조되는 와중에 나온 황 의원 발언에 혁신당은 “개인 의견”이라며 서둘러 진화에 나섰다.

황운하 조국혁신당 원내대표. 뉴시스

황 의원은 BBS 라디오에서 “혁신당의 독자적인 가치·비전 등이 담기려면 조 대표가 공동대표로 참여해야만 한다고 본다”고 말했다. 이어 개헌, 정치개혁 등 의제를 두고 혁신당과 민주당 입장이 달랐다면서 “조 대표가 6·3 지방선거에서 단체장보다는 국회의원 보궐선거로 국회에 들어와 (통합 정당에서도) 혁신당에서 활동했던 것처럼 일관된 목소리를 내야 한다”고 주장했다.

황 의원은 합당 시 당명을 두고선 “합당의 시너지 효과가 가장 극대화돼야 한다”며 “예컨대 민주당이 ‘더불어민주당’이라는 이름을 써서 별로 좋은 이미지가 아니라고 한다면 당명을 바꾸는 것도 검토할 것”이라고 했다. 민주당이 혁신당 당직자 전원을 고용 승계해야 한다고도 했다.

혁신당은 즉각 진화에 나섰다. 혁신당은 “그동안 최고위원회, 의원총회, 당무위원회라는 공식 기구를 통해 합당 관련 논의를 해 왔다”며 그 과정에서 합당 당명, 공동대표 등 논의는 전혀 없었다”고 선을 그었다. 또 “조 대표를 비롯한 혁신당 구성원 누구도 민주당과 합당 관련 실무논의를 진행한 바 없다”고 했다.

조 대표는 황 의원의 발언이 ‘매우 부적절한 발언’이라고 보고 ‘강한 경고’를 했다고 혁신당은 전했다.

