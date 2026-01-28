檢, ‘1000억대 다단계 사기' 서정아트센터 대표 구속 기소

미술품 투자를 빌미로 한 일명 ‘아트테크’(미술품 재테크)로 1000억원대 다단계 금융사기를 저지른 혐의를 받는 유명 미술갤러리 ‘서정아트센터’ 대표가 최근 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

검찰기. 뉴시스

28일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사4부(부장검사 이정화)는 15일 특정경제범죄 가중처벌법상 사기와 유사수신행위법 위반 등 혐의로 서정아트센터 이모 대표를 구속 기소했다.

이 대표는 2010년대 중반부터 ‘미술 작품을 구매해 1년 간 센터에 맡기면 전시회와 광고·협찬 등으로 매달 일정 수입을 지급하겠다’며 투자자를 끌어모은 뒤 지난해 5월부터 갑자기 수익금 지급을 중단한 것으로 조사됐다.

돌연 수익금을 지급받지 못 하게 된 피해자는 800여명, 피해 금액은 1100억여원에 이르는 것으로 파악됐다.

피해자들의 고소로 수사에 착수한 경찰은 이 대표를 지난해 12월 구속해 검찰에 송치했다. 사건을 넘겨받은 중앙지검은 이 대표의 재산 586억원을 추징보전 조치하는 한편, 그를 재판에 넘겼다.

서정아트센터는 파산 절차를 밟고 있다. 서울회생법원은 지난해 12월5일 서정아트센터 파산을 공고했다. 파산 절차에 따른 채권 조사기일은 이달 22일이었는데, 이 사건 피해자들의 채권 신고가 빗발치면서 조사기일이 4월16일로 미뤄졌다.

