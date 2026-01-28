진보계 ‘별’ 이해찬 전 총리 빈소 이틀째 추모 물결…여야 원로 총망라

진보진영의 ‘거목’ 고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소에 이틀째 여야 원로들을 망라한 정·재계 인사들의 추모 물결이 이어졌다. 일반인들의 추모 물결도 이어지며 28일 서울대병원 빈소에는 종일 조문객들의 발길이 끊이지 않았다.

김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표, 김부겸 전 국무총리, 유시민 작가는 전날에 이어 이날도 빈소를 지키며 상주 역할을 했다. 이재명 대통령이 추서한 국민훈장 무궁화장은 고인의 영정 사진 곁을 지켰고, 오전 엄수된 입관식에는 김 총리와 정 대표, 김 전 총리, 유 작가 등이 유가족과 함께했다.

반기문 전 유엔사무총장이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문하고 있다. 연합뉴스

이 전 총리와 정치 여정을 함께한 정계 원로들의 조문도 계속됐다. 고인이 국무총리로 재직하던 2004년 외교통상부 장관이었던 반기문 전 유엔 사무총장은 조문 뒤 “이 전 총리를 모시고 일하면서 많은 감명을 받았다”며 “우리나라가 앞으로 더 나아가야 하는데 큰 지도자를 잃었다”고 애도했다.

이석연 국민통합위원장은 “한국 민주주의 발전에 있어서 빼놓을 수 없는 분”이라며 “평소 서운한 생각을 가지고 있었던 국민이라도 마지막 떠나는 이 마당에 있어선 같이 추념을 하고 조의의 뜻을 모아주셨으면 한다”고 했다. ‘보수 책사’로 불리는 윤여준 전 환경부 장관과 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장도 빈소를 찾아 고인을 기렸다.

서정진 셀트리온 회장이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마친 뒤 김민석 총리와 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 연합뉴스

임종석 전 청와대 대통령비서실장이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 하고 있다. 연합뉴스

야권 인사들의 조문도 이어졌다. 국민의힘 윤상현 의원은 “정치와 국가에 헌신하고 봉사한 분”이라며 “진영이 다르더라도 애도를 표하는 것이 정치의 도리”라고 했고, 같은 당 조경태 의원은 “이 땅에 민주주의 뿌리박을 수 있도록 헌신한 노력은 후배 정치인이 본받아야 한다”며 “국민의힘도 민주주의 정신을, 교훈을 깊이 새기는 계기가 되길 바란다”고 했다.

재계 인사들의 발걸음도 이어졌다. 정몽준 아산재단 이사장은 “13대 국회부터 함께 의정 활동을 하며 많은 것을 배웠다”며 고인을 회고했다. 손경식 한국경영자총협회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등이 빈소를 찾았다.

문희상 전 국회의장이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마친 후 유가족과 인사하고 있다. 연합뉴스

28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에 조문객들이 줄을 서 있다. 연합뉴스

이 전 총리는 31일 발인식을 거쳐 세종시 은하수공원에 안장된다. 발인 뒤 민주평화통일자문회의 사무실과 민주당사를 차례로 방문해 노제를 지낸 뒤, 오전 9시 국회 의원회관에서 영결식이 열릴 예정이다.

장례위원회 집행위 부위원장을 맡은 민주당 이해식 의원은 “부친과 모친의 묘소가 모두 은하수공원에 있다”며 “국립묘지 안장 제안도 있었지만, 평소 은하수공원에 가고 싶다는 고인의 뜻과 가족 의사를 존중해 이곳에 모시기로 했다”고 설명했다. 충남 청양 출신인 이 전 총리는 세종에서 두 차례 국회의원을 지냈다.

