가계대출 금리 석달째 올라

가계대출 금리가 지난해 말까지 석 달 연속 오름세를 이어갔다. 일반신용대출 금리가 한 달 만에 0.4%포인트 넘게 급등하며 3년여 만에 가장 큰 폭으로 올라 금리 상승을 견인했다.



한국은행이 27일 발표한 금융기관 가중평균 금리 통계에 따르면 지난달 예금은행의 가계대출 금리(신규취급액 기준)는 연 4.35%로 전월보다 0.03%포인트 높았다. 지난해 10월 이후 3개월째 오르고 있다. 가계대출 가운데 주택담보대출(4.23%)과 전세자금대출(3.99%)은 0.06%포인트, 0.09%포인트씩 올랐다. 특히 신용대출은 0.41%포인트 급등한 5.87%를 기록했다. 2022년 11월(0.63%포인트) 이후 3년1개월 만에 최대 폭으로 올랐고, 2024년 12월(6.15%) 이후 가장 높은 수준이다.



김민수 한은 금융통계팀장은 “주택담보대출 금리는 지표인 은행채 금리 상승과 함께 올랐지만, 상대적으로 금리가 낮은 보금자리론 대출 취급 비중이 커지면서 전체 주택담보대출 금리 오름폭이 지표금리 상승폭보다는 작았다”며 “신용대출 금리 역시 은행채 단기물 금리가 0.1%포인트 안팎 오른 데다 높은 금리가 적용되는 중저신용자대출이 늘면서 높아졌다”고 설명했다.



한은에 따르면 금리 전망은 시점상 더 지켜볼 필요가 있다는 관측이다. 연초 은행들이 총량 관리 목표를 새로 설정하고 대출을 다시 취급하는 등 변수가 있기 때문이다. 이번 달 흐름은 주택담보대출 고정금리 지표금리가 소폭 오른 반면 신용대출 지표금리인 단기 시장 금리는 소폭 떨어지는 추세다.



지난달 기업대출 금리(4.16%)도 0.06%포인트 올라 두 달째 상승세다. 가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출 금리는 0.04%포인트 오른 4.19%로 집계됐다.

