“망명 신청한 황장엽 출국 주선 사의” …장쩌민에 보낸 YS 친서 전문 나왔다

김영삼 전 대통령이 1997년 북한 주체사상의 권위자였던 황장엽 전 노동당 비서의 망명과 관련해 장쩌민 전 중국 국가주석에게 보냈던 친서 전문(사진)이 29년 만에 공개됐다.

행정안전부 소속 대통령기록관은 27일 김영삼 전 대통령 친서를 비롯해 국가 안보, 정책 보안 등 사유로 비공개로 관리해 온 대통령 기록물 5만4628건을 대통령기록관리전문위원회 심의를 거쳐 공개한다고 밝혔다. 해당 대통령기록물은 김영삼 전 대통령 1만522건, 김대중 전 대통령 2857건, 이명박 전 대통령 9832건, 박근혜 전 대통령 3만1417건이다.

김영삼 전 대통령은 1997년 3월19일 장 전 주석에게 보낸 2쪽 분량의 서한에서 “지난 2월12일 황 전 비서 일행이 북경 주재 우리 대사관을 찾아와 망명을 신청한 사건과 관련, 양국 정부는 그간 우호 협력의 정신을 바탕으로 긴밀한 협의를 가져왔다”며 “그 결과 국제법과 국제관례에 따른 출국이 주선됨으로써 문제가 원만히 해결된 것을 만족스럽게 생각하며, 귀국 정부의 협조와 배려에 심심한 사의를 표한다”고 했다.

김 전 대통령은 이어 “여러 측면에서 미묘한 이번 사건의 해결 과정에서 양국은 상호 입장을 존중하면서 긴밀히 협력해 왔는바, 이러한 자세는 앞으로 양국 관계 발전에 좋은 밑거름이 될 것으로 확신한다”면서 “한국 정부는 황씨가 향후 적절한 시기에 한국으로 온 이후에도 한반도 안정과 평화 유지라는 양국 공통의 목표를 염두에 둘 것”이라고 강조했다. 김 전 대통령은 “이번 사건의 해결은 각하와 본인 간의 개인적인 우의와 신뢰를 다시금 확인하는 계기가 됐다고 믿는다”고도 했다.

당시 중국은 북한의 거센 반발에도 황 전 비서의 필리핀 출국을 허가했다. 이에 황 전 비서는 필리핀을 경유해 그해 4월20일 한국 땅을 밟았다. 이번에 공개로 전환된 대통령기록물 목록은 28일 대통령기록관 누리집에서 확인할 수 있다.

