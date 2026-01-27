‘심장이 다시 뛴 이유’…끊기지 않는 골든라인 구축 성과

심정지 환자의 생존을 좌우하는 5분 남짓한 골든타임을 지켜내기 위한 제주의 응급 대응 체계가 주목받고 있다.

27일 제주도소방안전본부에 따르면 제주에서 발생한 심정지 환자의 회복률이 4년 연속 전국에서 가장 높은 것으로 나타났다.

환자 응급처치하는 제주소방. 제주도소방안전본부 제공

지난해 제주도내 심정지 환자의 병원 도착 전 자발순환 회복률이 5명 중 1명 꼴인 20.4％로 전국 도 단위 1위를 기록했다.

최근 4년간 자발순환 회복률은 2022년 15.5％, 2023년 18.8％, 2024년 20.4％, 2025년 20.4％ 등으로 4년 연속 전국 도 단위 1위다.

자발순환 회복률은 심폐소생술을 실시하는 도중 또는 이후 자발순환을 통해 심정지에서 회복된 환자의 비율을 나타내는 지표다.

제주소방은 119 신고 접수부터 현장 응급처치와 병원 이송까지 이어지는 전 과정을 하나의 ‘골든라인’으로 구축해 심정지 환자의 골든타임을 지켜내고 있다.

제주 구급상황관리센터는 영상통화를 활용해 신고자에게 심폐소생술을 안내하고, 환자 상태를 실시간으로 파악해 출동 구급대에 전달함으로써 현장 도착 전부터 구조가 이뤄지도록 하고 있다.

이송 단계에서는 전국 최초로 소방·자치경찰·교통방송이 협력하는 신속 이송 트라이앵글 체계를 가동해 중증 응급환자의 골든타임 확보에 주력하고 있다.

그 결과 심정지 환자의 평균 병원 도착 시간은 2020년 15분에서 2025년 13분으로 줄었다.

박진수 제주도 소방안전본부장은 “심정지 환자를 살리는 골든타임은 119만의 힘이 아니라 도민 모두의 참여로 완성된다”며 “도민의 손에서 시작된 심폐소생술과 현장 대응, 병원 이송까지 이어지는 골든라인을 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지