李 “생리대 비싸다” 지적에… 업계, 중저가 제품 공급 늘린다

이재명 대통령이 국내 생리대 가격이 해외보다 비싸다고 지적한 후, 생활용품업계가 중저가 생리대 제품 공급을 확대하고 신제품을 잇달아 내놓기로 했다.

유한킴벌리는 기존 ‘중저가 생리대’의 오프라인 판매를 확대하고 새로운 중저가 제품을 출시한다고 26일 밝혔다. 유한킴벌리는 현재 ‘좋은느낌 순수’와 ‘좋은느낌 코텍스 오버나이트’를 통해 중저가 생리대 3종을 시장에 공급하고 있다.

국내 생리대 가격이 비싸다는 논란이 일자 관련 업체들이 중저가 생리대 제품 공급을 확대하기로 했다. 사진은 마트에 진열된 다양한 종류의 생리대 제품들. 연합뉴스

이 중 좋은느낌 순수의 경우 유한킴벌리의 프리미엄 대표 제품과 비교해 공급가가 반값 수준이다. 유한킴벌리는 2016년 일부 취약계층 여성들이 생리대 구매에 어려움을 겪고 있다는 소식을 접한 뒤 중저가 생리대를 공급해왔으며, 11년째 가격을 동결했다.

유한킴벌리는 앞으로 중저가 생리대의 오프라인 유통·판매 확대에 주력하기로 했다. 유한킴벌리 여성용품사업부 담당자는 “보편적 월경권을 확장해 여성의 삶의 질을 높일 수 있도록 계속 노력해 갈 것”이라고 말했다.

LG유니참은 가격 부담을 낮추기 위해 기본 기능에 충실하면서도 가격은 기존 프리미엄 제품의 절반 수준의 생리대를 3월 출시할 예정이다. 이번 신제품은 오랜 기간 축적한 기술력을 바탕으로 흡수력과 착용감 등 핵심 기능에 집중하면서도 가격 부담을 낮추고, 일상에서 안심하고 사용할 수 있는 품질을 유지하는 데 주력했다고 LG유니참은 설명했다.

LG유니참은 식품의약품안전처에 품목 변경 신고 등 관련 절차를 진행 중이며, 3월 중순 절차가 완료되는 대로 신제품을 선보일 계획이다. LG유니참 관계자는 “이재명정부의 여성정책 방향성에 공감해 본질적 기능에 충실한 신제품을 합리적 가격에 출시하기로 했다”며 “여성의 기본적인 위생권 보장과 사회적 책임 실천을 위해 차별화된 고객가치를 선보이겠다”고 말했다.

깨끗한나라도 이날 소비자 선택권 확대와 시장 수요 변화에 대응하기 위해 중저가 생리대 제품군 확대를 검토하고 있다고 밝혔다. 깨끗한나라는 그동안 ‘순수한면’, ‘디어스킨’ 등의 브랜드를 중심으로 품질과 가격 경쟁력을 고려한 생리대 제품을 출시하며 소비자 선택 폭을 넓혀왔다.

깨끗한나라는 현재 검토 중인 중저가 생리대 제품군을 부담 없는 가격대로 유지하면서 생리대 본연의 기본 기능과 품질 기준을 충실히 갖출 예정이다. 해당 상품은 상반기 내 선보일 계획으로 현재 개발 진행 중이다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 생활용품 업계가 ‘반값 생리대’ 제품 공급을 확대하고 있다는 내용의 기사 링크를 올리며 “제대로 자리를 잡으면 좋겠다”고 적었다. 앞서 이 대통령은 지난 20일 국무회의에서 “해외 생리대보다 우리나라 생리대가 40% 가까이 비싼 것 같다”며 “싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 것 아닌가”라고 지적한 바 있다. 이에 따라 성평등가족부는 현물 제공과 바우처 지원 등 여러 방안을 놓고 관계 부처와 함께 후속 대책을 검토 중이다.

아울러 공정거래위원회 등과 협력해 생리대 제조·유통 과정에서 가격 거품이 있었는지를 확인하고 가격 인상 요인에 따른 대책을 마련하기로 했다. 공정거래위원회는 유한킴벌리와 LG유니참, 깨끗한나라 등 주요 생리대 업체 3사를 대상으로 조사를 진행 중이다.

