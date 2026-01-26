박군, 한영과 이혼 루머에 "가짜 뉴스" 일축… '커플룩 식사' 인증

가수 박군이 아내 한영과의 이혼 루머에 전면 반박했다.
지난 25일 박군은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “아내랑 외식”이라며 아내 한영과 함께 찍은 사진을 게재했다. 사진 속 두 사람은 주말을 맞아 함께 외식을 즐기며 여유로운 미소를 짓고 있었다.
박군은 “요즘 괜히 걱정해 주시는 분들도 많고 말도 안 되는 이야기들도 돌고 있지만 우리는 그냥 늘 하던 대로 잘 지내고 있다”며 “바쁜 일상 속에서도 같이 밥 먹고 웃고 사진 한 장 남길 수 있는 이런 시간이 참 고맙다”고 적었다.
그러면서 “걱정해 주신 마음들 감사히 받겠다”며 “오늘도 평버하고 건강한 하루 보내고 간다”라고 적었다. 해시태그로는 ‘잘 지내요’를 남기며 ‘괜히 걱정 마세요’라고도 강조했다.
이에 지인이 “무슨 일 있느냐”라고 묻자 박군은 “거짓 뉴스요. 유튜브, 이혼 기사”라고 답해 앞서 올린 게시물이 최근 불거진 박군 부부에 대한 이혼설과 별거설 등을 의식한 것이었음을 알 수 있었다.
앞서, 박군은 2022년 8세 연상의 한영과 결혼했다. 그러나 최근 불화설이 돌기 시작하면서 두 사람을 둘러싼 가짜 뉴스가 확산되었다.
이에 박군은 지난 18일 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 이혼설을 비롯한 별거설 등에 대해 해명한 바 있다.
방송에서 박군은 괴산에 텐트를 치고 지내는 모습이 공개되었는데, KBS 1TV ‘6시 내 고향’ 리포터 활동으로 촬영이 잡히면 이틀씩 지방에 머무는 경우가 있고 해당 '임시 거처'에서 머무를 때가 있어 별거설에 대한 오해가 커졌다고 설명했다.
한영 또한 방송에서 두 사람을 둘러싼 루머에 대해 “별일 없다. 저는 가짜 뉴스에 대해 몰랐는데 ‘이혼하지 말고 잘 사세요’라는 댓글을 보고 확인했더니 가짜 뉴스가 많더라”며 “저희는 진짜 아무 문제가 없다. 부부끼리 티격태격 맞춰가는 게 있지 않나. 그런 것도 없으면 남 아닌가요?”라며 루머를 일축했다.
결과적으로 두 사람은 아무 문제 없이 사랑을 이어가고 있는 것으로 밝혀진 가운데, 네티즌들은 SNS 댓글을 통해 이들 부부가 의식할 정도로 만연해진 가짜 뉴스가 하루빨리 정정되길 바란다는 응원의 댓글을 남기고 있다.
